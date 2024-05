Amigos Imaginarios llega al cine para reconectar con nuestra niñez

La imaginación nos permite, por así decirlo, salir de nuestra realidad, es una manera de manipular las situaciones que percibimos más complicadas, nos reconfortaba en nuestra niñez, pero muchas veces también en la etapa adulta. Esto es un poco de la premisa de Amigos imaginarios, la cual, además de personajes entrañables, cuanta con las voces de Angélica Vale y Yordi Rosado.

El conductor prestó su voz a Blue, aunque en realidad el personaje no es azul, más bien morado. Este pesado “amis” tiene una historia de sin sabores, es divertido pero a le vez tiene un gran arco dramático. “Para mí el principal mensaje fue el no crecer de más, el darnos cuenta que también los niños pasan por problemas fuertes, y serios, y a veces no los escuchamos, por eso es importante lo que dice la película de ‘solo cuéntale una historia’, me quedó con eso. Pero en especial saber que hay algo dentro de ti con eso. Pero además también es importante el darte y saber que hay algo dentro de ti, que crees que es más fuerte que tú, pero que en realidad eres tu mismo, que algunos les llaman amigos imaginarios, otros alter ego, pero es hay algo dentro de ti que te va a dar la fuerza para salir adelante, es como tener oro y no pagar con él si ya lo tienes, aprovecha”, comentó Yordi sobre lo qué le provocó la historia de Amigos imaginarios.

Amigos imaginarios

Angélica Vale es la voz de Blossom, una tierna mariposa que tiene una gran conexión con una mujer de la tercera lo edad, situación que hizo más especial el trabajar en este filme. “Me hizo regresar a la gran conexión.que tuve con mi abuela, desde siempre fue mi persona favorita, y por poco se me salen las lágrimas en pleno doblaje”, reveló la conductora.

Por su parte Rosado comentó, “hay un momento fuerte de la relación padre e hija en la película, entonces me sentí yo reflejado como papá. Eso me hizo pensar en que hay que aprovechar la vida y las cosas que te brinda, que siempre hay que estar atentos al presente, porque esto es ahora y no tenemos que dejarlo para después”.

Amigos imaginarios es una película de comedia y fantasía escrita, dirigida y coproducida por John Krasinski, en el filme participan actores como Ryan Reynolds, John Krasinski, Fiona Shaw, Cailey Fleming y Louis Gossett Jr.

Angélica Vale y Yordi Rosado en Amigos imaginarios

Para hacer el trabajo de doblaje Vale resaltó que lo primordial es confiar y dejarte guiar, “al estar trabajando con la vos no puedes gozar la historia, no la puedes ver, no sabes completa la historia. Por eso, es muy importante cuando confiar en las personas que te están dirigiendo, porque ellos sí saben cómo tiene que quedar y para dónde tienes que ir. Entonces, ya cuando ves el resultado en el cine, es como cuando llegas - lo voy a comprar un poco con la música- a un ensayo o un soundcheck, que de pronto el baterista está tocando solo, y de repente el guitarrista, y de pronto esta el pianista, pero ya cuando los oyes a todos juntos dices. ‘qué bonita canción’; siento que es un poco así cuando se hace doblaje, porque cada quien graba en diferente momento. No conoces todas las piezas del rompecabezas y es muy bonito verlo plasmado en su totalidad, es muy emocionante”.

Tanto Angélica como Yordi confesaron no haber tenido amigos imaginarios cuando era niños sin embrago, Rosado reflexionó,

“nos dimos cuenta que somos nosotros mismos, que fue nuestra conciencia que nos impulsaba y nos protegía de repente, pero que igual de repente dejamos esa sensación medio olvidada”.

¿Qué veremos en Amigos Imaginarios?

Una niña (Bea) descubre la capacidad de ver a los amigos imaginarios de las personas que han sido abandonados por los niños a los que ayudaron. Bea acompañará a Cal (Ryan Reynolds) a buscar que los amigos imaginarios abandonados sean adoptados por otros niños.