Ingrid Wagner reacciona a la reconciliación de Cristian Castro y Mariela Sánchez

Cristian Castro anunció a través de sus redes sociales que había vuelto con Mariela Sánchez a pesar de todo el escándalo que generó su ruptura y de que al poco tiempo empezó a salir con Ingrid Wagner.

El hijo de Verónica Castro sorprendió en ese entonces a todo el mundo porque no había pasado tanto desde su ruptura, cuando se fue de viaje con otra mujer que le habría robado el corazón.

#CristianCastro feliz con su novia tucumana! Ingrid Wagner sigue con el cantante! pic.twitter.com/d023MuD7oi — Guille Barrios🌈 (@OkGuilleBarrios) April 11, 2024

Sin embargo, la relación de Ingrid Wagner y Cristian Castro no duró un mes, fue ella quien notificó en sus redes sociales que habían terminado y ahora reacciona al regreso del cantante con su anterior pareja.

¿Qué dijo Ingrid Wagner de que Cristian Castro hubiera regresado con Mariela Sánchez?

En el programa “Ventaneando” pudieron ponerse en contacto con Ingrid Wagner, quien a través de un mensaje de WhatsApp compartió su opinión sobre la reconciliación de Cristian Castro y Mariela Sánchez.

“¡A Cristian lo adoro! Eso no cambia, no se puede manejar los sentimientos. No tengo nada malo para decir. Siempre tuve otras prioridades que fueron mis hijos adolescentes y el riesgo que genera no estar presente”, escribió la exnovia del cantante.

Y añadió: “Le deseo lo mejor. No pude seguirlo y acompañarlo. Entiendo que se haya sentido solo. Di lo máximo dentro de lo que pude. Es una maravillosa persona, divertido, cariñoso. Muy lindo en todos los órdenes”.

Ingrid Wagner también mencionó que a pesar de que su relación fue corta, considera que lo que vivieron fue hermoso, así que lo recordará con mucho cariño.

No mencionó a Mariela Sánchez, aunque se dijo que Cristian Castro había estado hablando con ella desde hace un tiempo, gracias a la ayuda de su mamá Verónica Castro, quien intercedió por él con la mujer argentina.