Jorge D’Alessio criticó a RBD en Instagram y lo eliminó ¡Redes lo tunden!

El cumpleaños de Anahí continúa generando polémica. En Publimetro te contamos que los integrantes del grupo así como su exmánager Guillermo Rosas se olvidaron de felicitar a la cantante. O tal vez decidieron no hacerlo y con justa razón en el caso de Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckerman quienes aún no han resuelto su problema económico que ya es del dominio público.

Las reacciones no se hicieron esperar siendo una de las más comentadas la que tuvo Jorge D’Alessio quien es cuñado de Anahí y quien también fue su empleado cuando la cantante lo contrató como uno de sus músicos.

Cambió de parecer

“Para eso me gustaban” fue uno de los mensajes que el hijo de Lupita D’Alessio lanzó a altas horas de la noche. El mensaje fue acompañado de la característica corbata roja de “Rebelde” además de que decidió etiquetar a los integrantes del grupo.

Pero tal parece que la frase “Para eso me gustabas” aplica también para Jorge, pues el músico no soportó las fuertes críticas que los seguidores del grupo le lanzaron en las redes donde le piden de manera muy enérgica, no intervenir en un tema profesional del grupo y en el que no tiene absolutamente nada que ver.

Otra de las historias que Jorge eliminó pero que fue documentada por los fans decía “El peor enemigo de una banda son sus integrantes”. La cual lo dejaría muy mal parado a él también ya que irónicamente tiene una banda (de covers).

Antes de que Jorge D’Alessio publicara su historia con la corbata y etiquetara a los RBD, subió esto y luego lo eliminó.



Parece que todo es porque Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckerman y Christian Chávez no felicitaron a Anahí. pic.twitter.com/5edGG4LWDp — Elizabeth🦋 (@lizzie0323) May 15, 2024

Ridículo

Estos son algunos de los fuertes mensajes que Jorge provocó y por los que decidió borrar sus historias, aunque existen decenas de copias en internet.

“Que ridículo el señor Jorge Dalessio... O se quiere colgar de RBD NADAQUEVERIENTO.”, “Hay q tener serios problemas de personalidad y de querer llamar la atención para hacer eso Jorge D’Alessio” y “Real enserio te vas a meter en un problema que no es el tuyo ubícate un poco de verdad bájale a tu manera de hacer problemas por defender algo que tú mismo no debes ni saber cómo están las cosas Jorge D’Alessio”, son tan solo algunos de los tuits que explotaron.

Mientras que otros más le recordaron que al inicio de la gira salió a atacar a Guillermo Rosas, por lo que su nueva reacción sería incongruente.