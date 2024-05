Karol Sevilla reveló cómo perdió peso: “El único proceso fue cuidarme”

Karol Sevilla desmiente los rumores sobre una cirugía estética y comparte su método de pérdida de peso.

Sevilla explicó que su transformación física se debe a un cambio de hábitos y un mayor cuidado en su alimentación. Así mismo lo dijo: “He visto muchos comentarios en donde dicen que cómo baje de peso tan rápido, algunos piensan que me operé, creen que pase por un proceso quirúrgico”

También dejó en claro que su transformación no fue el resultado de ninguna intervención:

“El único proceso fue cuidarme, en ser más cuidadosa con mi alimentación; comer mejor, ahora que estoy haciendo ejercicio estoy bajando de peso porque diario estoy bailando. Pero, aparte soy una mujer que si, en algún momento, me hubiera hecho algo no tendría pena, ni tampoco vergüenza de decir ‘sí me hice algo’, ‘si pasé por esto’, porque no es nada malo, porque es mi cuerpo”

“De verdad, no pasé por ni una operación, simplemente me cuidé”, concluyó Sevilla en un video que dio a conocer en su cuenta de Tik Tok.

Por otro lado, Karol enfatizó que no tiene la necesidad de explicar:

“Tampoco tengo porque dar explicaciones y cansa estar así. pero a veces cansa que la gente te invente cosas de que ‘se hizo algo y tal. Reitero, no me hice nada. Para las operaciones, lloro, lloro. No puedo”

Reacción del público en redes sociales