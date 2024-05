“Mis Amigas las Flores” de Ángela Aguilar nace de una lamentable experiencia de un novio que que la maltrataba

“Mis Amigas las Flores” es uno de los más recientes éxitos de Ángela Aguilar. El video oficial del tema musical alcanzó las 1.6 millones de reproducciones en YouTube y sigue generando vistas en las plataformas digitales. Su letra suena muy romántica, pero la letra de la canción nace de un novio que maltrataba a la cantante.

Aunque Ángela no cuenta detalles de una violencia física, si sugiere que hubo daños psicológicos por posibles engaños. “Fue de una relación que yo quería tener con este hombre, pero él me fallaba muchísimo y cada que me fallaba me llegaban muchas flores”, cuenta la hija de Pepe Aguilar, según reseña Milenio.

“Eran camiones de flores de que a la casa y era muy raro porque hasta en el departamento en donde vivía el conserje ya sabía de que llegaban las flores y me decía: ‘Ay Angela”, revela la cantante de regional mexicano.

En el medio de la montaña de flores que tenía en su casa, Ángela cuenta que se le encendió el bombillo cuando estaba hablando con una amiga que le estaba ofreciendo acompañarla en un momento en el que estaba pasándola mal.

“Estaba hablando con una de mis amigas y yo le decía: es que pues aquí estoy y esto pasó y le había contado lo que había pasado o sucedido y ella me dijo: ‘¿Angela necesitas que vaya? Creo que necesitas a una amiga’. Y ahí yo le conteste: ‘pues no te preocupes aquí están mis amigas las flores’. Y entonces me metí y estuve en el piano, tocando”.

“Entonces, en vez de ver el recordatorio como super triste, yo lo veo como amigas. Yo no quise dejar que ese hombre me haya quitado el significado de las flores tan bonitas que yo tengo. Mi abuela se llama Flor Silvestre, yo tengo el tatuaje de una flor en mi espalda, las flores han significado mucho en mi vida”, concluyó.