Netflix, Apple TV y Peacock se unirán en un solo paquete de Comcast: Conoce los detalles

Comcast está dando un paso significativo en el mundo del streaming con el próximo lanzamiento de Stream Saver, un servicio que promete revolucionar la forma en que los clientes consumen contenido.

Durante la conferencia MoffettNathanson Media, Internet and Communications, el CEO de Comcast, Brian Roberts, reveló detalles emocionantes sobre este nuevo mercado de televisión por suscripción.

Stream Saver permitirá a los clientes de los productos Xfinity y Now acceder a suscripciones de Netflix, Apple TV Plus y Peacock, todo en un solo lugar y a un precio considerablemente reducido en comparación con las tarifas individuales de cada servicio.

Aunque inicialmente no se confirmó si estos servicios se ofrecerían como un paquete conjunto, un portavoz de Comcast posteriormente aclaró que Stream Saver ofrecerá un paquete con descuento que incluirá los tres servicios.

Aunque Roberts no reveló el precio exacto del paquete durante la conferencia, aseguró que serán “precios diarios”, lo que indica un enfoque dinámico y adaptable para mantenerse competitivo en el mercado de streaming cada vez más saturado.

Comcast en la transformación digital

Este movimiento de Comcast refleja su reconocimiento de la creciente preferencia de los consumidores por las opciones de streaming sobre los servicios tradicionales de televisión por cable. Además de lanzar Stream Saver, Comcast ha diversificado su oferta con productos como Now TV, Now Mobile y Now Internet, todos diseñados para ofrecer opciones de entretenimiento asequibles y adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos.

“Hemos estado agrupando videos de manera exitosa y creativa durante 60 años”, dijo Roberts el martes, refiriéndose a la larga historia de Comcast como proveedor de televisión por cable que ofrecía paquetes de canales de transmisión, noticias, entretenimiento y deportes a diferentes precios.

Con el lanzamiento previsto para finales de este mes, Stream Saver está destinado a ser un jugador importante en el panorama del streaming. Al consolidar tres servicios líderes en un solo lugar y ofrecerlos a precios atractivos, Comcast está demostrando su compromiso de adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores y mantenerse relevante en la era del streaming.