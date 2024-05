Wendy Guevara causa sensación a repetir como conductora invitada en “Hoy”

Wendy Guevara demostró una vez más que en todo lo que hace marca tendencia, ya que gracias a su participación en el programa “Hoy” que se transmitió este 15 de mayo, volvió a hacerse viral en las redes sociales.

Pasó lo mismo con el concierto de Madonna, en su participación en “La Casa de los Famosos Colombia” y en los premios Latin Ama 2024, y ahora al ser conductora invitada en el matutino de Televisa.

El nombre de Wendy Guevara se volvió tendencia en X (Twitter) y los videos de los diferentes segmentos en los que participó se volvieron virales en muy poco tiempo.

¿Qué hizo Wendy Guevara en el programa “Hoy”?

Wendy Guevara entró en suplencia de Galilea Montijo que no estuvo presente en la edición de esta mañana del programa “Hoy”, y empezó dándole un beso a Raúl Araiza.

Wendy Guevara besa a Raúl Araiza en Hoy pic.twitter.com/MW1Auku7nl — Fabs h (@Fabsh13H) May 15, 2024

Ambos bromearon al respecto y la influencer le dijo que le agradeciera por dejarle comer colágeno, mientras que el Negro Araiza señaló que tenía unos labios bien carnosos. La famosa le contestó que deberían protagonizar una telenovela.

Wendy Guevara en humilde llega a Hoy pic.twitter.com/BrkXXRJITO — Fabs h (@Fabsh13H) May 15, 2024

Luego, Andrea Legarreta le comentó a Wendy Guevara que se estaba dando un baño de humildad al conducir el programa “Hoy” con ellos, ya que se fue a París a grabar una serie y estuvo invitada al concierto de Madonna.

La ganadora de “La Casa de los Famosos México” concordó con lo que dijo Andrea, así que le pidió a Paul Stanley que le diera una torta con caviar, porque ya no comía papas desde que estuvo con la reina del Pop.

Andrea Legarreta aprovechó para preguntarle a Wendy Guevara lo que le gustaba a Madonna: “¿A Madonna qué le gusta? sentar a la gente bien feo cuando le robas el show (...) es que sentó a todos, no nada más a mí, a todos sentó, pero nada más ahí le encargo, pero no me quiero molestar, no me quiero molestar”.

En el siguiente Wendy Guevara sufrió haciendo yoga, a pesar de que la instructora le dijo que ese ejercicio era muy relajante. Bromeó con la edad de Arath de la Torre y se despidió del programa dándole otro beso a Raúl Araiza.