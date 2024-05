El nuevo grupo femenino de k-pop UNICODE hizo su debut con la canción ‘Let Me Love’. Esta nueva canción forma parte del álbum “HELLO WORLD: CODE J EP.1″, el primero del grupo. UNICODE cuenta con un equipo de cinco miembros formado por el programa de audiciones en línea Project K. El quinteto de artistas japoneses llamó la atención del público incluso antes de su debut, mientras el programa aún estaba al aire.

XX Entertainment administra UNICODE y tiene a Hana, Mio, Erin, Soo-Ah y Yura como miembros. ‘Let Me Love’ es la canción principal de su debut y marca el impactante comienzo de UNICODE en la industria. La canción fue producida por JinYoung, exmiembro del grupo masculino B1A4, productor de varios éxitos del grupo y otros nombres importantes de la industria musical como Oh My Girl y el popular reality show de supervivencia Produce 101, que formó el grupo I.O.I.

El nombre UNICODE proviene de la combinación de las palabras “unidad” y “código”, mostrando el objetivo de sus miembros de unir al mundo. El quinteto trae a la luz un K-city pop divertido, siendo el primer grupo en representar este estilo enérgico en el k-pop. El vídeo musical es producido por Walala Studio, dirigido por Shindong, miembro del grupo de chicos Super Junior y ha trabajado con grandes nombres como Red Velvet, Super Junior y Celeb Five.

El álbum lleva al público a un viaje al nuevo universo de UNICODE y fluye con una naturalidad etérea para el público. La canción principal, ‘Let Me Love’, muestra el concepto único de los artistas y los talentos de cada uno de los miembros. El álbum también incluye temas como “Invi: Bon Voyage”, “Blur”, “Spring on my 20th” y “Drizzle”. Para completar el álbum debut, UNICODE presenta la canción otro, que anuncia la trayectoria del grupo y llama al público a esperar el siguiente paso del quinteto.

El grupo femenino UNICODE marca su debut en el k-pop con un concepto innovador. / Foto: XX Entertainment

