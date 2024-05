Lolita Cortés revela si tuvo un romance con un exalumno de ‘La Academia’ 12 años menor que ella

No se puede hablar de “La Academia” sin mencionar a Lola Cortés, quien se ha desempeñado como jueza del concurso de canto en varias temporadas y en la edición de este año repetirá en el rol.

Gracias a sus duras críticas es conocida como la “jueza de hierro”, pues sin importarle los dramas o historias que se desarrollan entre los participantes, ella siempre exigirá lo mejor en el escenario.

Hace días, Lolita Cortés estuvo en el programa “El minuto que cambió mi vida”, donde habló de su supuesta relación con un exparticipante de “La Academia”, que además era 12 años menor que ella.

Lola Cortés aclara que sí salió con un hombre más joven que ella, pero no participó en ‘La Academia’

“Ese fue un tropezón. Eso fue un error. Eso fue una equivocación. Ni siquiera sé si fue una relación”, comentó Lolita Cortés sobre su relación con el hombre más joven.

Y agregó: “Todo el mundo me decía: ‘él está contigo para que le hagas un disco’, y yo: ‘Ay no, ¿cómo crees? Él está conmigo porque yo soy maravillosa’. ¡Claro que no! Fue una estupidez, un muchacho 12 años menor que yo. Yo tenía 40 años y él 28, o sea, nada que ver”.

Asimismo, Lola Cortés dejó en claro que el hombre no tenía nada que ver con “La Academia”, nunca llegó a participar, y cuando se dio cuenta que la usaba para ganar fama, habló con él y le explicó que ella tiene carrera en el teatro musical y ahí nunca llegaría a obtener la fama que quería.

“Porque yo cree una relación inexistente para salvar mi corazón... que está tatuado obviamente”, concluyó la actriz de teatro musical.