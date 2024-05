Xavi se atreve a interpretar canción de Luis Miguel y las redes sociales no se lo perdonó

El cantante Xavi, reconocido por sus éxitos en el género de corridos tumbados, ha generado controversia en las redes sociales después de atreverse a interpretar una de las canciones más emblemáticas de Luis Miguel durante uno de sus conciertos.

La canción en cuestión es “Ahora te puedes marchar”, un clásico de los años ochenta que catapultó al famoso cantante mexicano a la fama.

A pesar de que su estilo principal es el corrido tumbado, Xavi decidió sorprender a sus seguidores al interpretar esta canción pop en uno de sus conciertos. Adempas, ke dio su propio toque a la canción, adaptándola a su estilo.

Xavi cantando “Ahora te puedes Marchar” de Luis Miguel.☀️ pic.twitter.com/5JgBfvOq40 — Xavi (@Xavi_Charts) March 26, 2024

La interpretación generó reacciones mixtas en las redes sociales. Mientras algunos elogiaron su valentía y talento para reinterpretar un clásico de Luis Miguel, otros no se lo perdonaron y expresaron su descontento.

Comentarios negativos inundaron los perfiles del cantante, argumentando que las canciones de Luis Miguel son intocables y no deberían ser versionadas.

La historia de “Ahora te puedes marchar”:

“Ahora te puedes marchar” es un clásico que fue popularizado por Luis Miguel en 1987 como parte de su álbum “Soy como quiero ser”.

Originalmente, es un cover en español del tema “I Only Want to Be with You” interpretado por Dusty Springfield en 1963.

La versión de Luis Miguel le dio un nuevo aire a la canción y se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando los primeros puestos en las listas de éxitos en varios países de Latinoamérica.

Reacción del público en redes sociales