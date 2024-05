¿Ana Bárbara le pondrá una orden de restricción a su mamá y hermano?

Ana Bárbara sigue con su proceso legal en contra de su hermano y en el programa “De primera mano” su abogado ofreció detalles de las dos denuncias que hizo en su contra.

Alfonso Arnáez compartió que Francisco ‘Pancho’ Ugalde recibió una denuncia por violencia familiar por parte de la cantante y por amenazas de José Ángel Muñoz Jr.

El hermano de Ana Bárbara todavía no ha sido notificado de las denuncias porque no fueron hechas en el lugar de su residencia, no obstante, ya no podrá acercarse, ni amenazar, ni mucho menos violentar a la cantante o a su pareja.

¿Ana Bárbara tiene planeado demandar a su mamá?

Hace un par de semanas, la señora María de Lourdes Motta se fue en contra de su hija Ana Bárbara, y ratificó que su pareja Ángel Muñoz sí ha maltratado a sus nietos.

A raíz de ello, se especuló que tal como hizo con su hermano Pancho Ugalde, la cantante emprendería acciones legales en contra de su progenitora para evitar que siga hablando de su pareja.

Sin embargo, el abogado Alfonso Arnáez le contó a primera mano que a pesar de que Ana Bárbara tiene conocimiento de lo que dijo su mamá sobre ella, no tiene planeado denunciarla.

“La señora Ana Bárbara no me ha dado ninguna instrucción para iniciar ninguna acción legal en contra de su mamá. Tiene conocimiento, me menciona que el contenido de esa carta no es real, que hay varias declaraciones y varias manifestaciones que están totalmente lejos de la realidad”, detalló el abogado.

Además, Alfonso Arnáez dijo que, si Ana Bárbara quería, podría emprender una demanda por la vía civil por daños y perjuicios en contra de la señora María de Lourdes Motta.