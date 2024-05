Verónica Toussaint: Estos son los dos tipos de cáncer que padeció la conductora

En horas de la noche del pasado 16 de mayo, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la conductora de Televisión, Verónica Toussaint, luego de haber estado 3 años luchando contra el cáncer de mama.

La noticia fue revelada por el periodista Ciro Gómez Leyva, a través de su noticiero en Imagen Noticias, enviando sus condolencias a familiares y amigos cercanos de la famosa. Luego de esto, varias personalidades del mundo del espectáculo también se pronunciaron al respecto.

Los dos tipos de cáncer que padeció Verónica Toussaint

Hace un tiempo, durante el programa de Gustavo Adolfo infante, titulado ‘El minuto que cambió mi destino’, la presentadora de televisión contó un poco lo que ha sido su lucha contra el cáncer de apéndice, el cual fue diagnosticado 20 años antes que el cáncer de mama.

“Me quitan el apéndice, me habla el doctor y me dice: ‘Verónica encontramos un tumor en el apéndice’ [...] Me hicieron todas las pruebas, fui a Houston a que me revisaran, no recibí quimios, no recibí nada”, indicó.

Asimismo, Toussaint dijo en ese entonces que este tipo de noticia es muy dolorosa, ya que sabes con lo que debes lidiar en los días posteriores. “Es una noticia que nadie quiere escuchar [...] es muy doloroso, porque tienes que lidiar con tu cáncer, con tu miedo y con el miedo de los que te rodean”.

Por su parte, la famosa afirmó que daba gracias por haber contado con el tratamiento necesario para esta enfermedad.

“Cada quimioterapia daba gracias de poder tener quimioterapia, daba las gracias de poder tener a mi papá conmigo, daba las gracias de poder bendecir esa medicina con las manos de mis papás y decir: ‘que esta medicina haga el trabajo que tenga que hacer’ y a agradecer a todas las personas”.

“Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz”, finalizó diciendo.