¡Nicola Porcella se hizo en los pantalones por culpa de un lavado!

Nicola Porcella compartió hace muy poco una sorprendente revelación y que tiene que ver con la higiene íntima y al no tener mucha experiencia en ello, le ocurrió un accidente.

Esto lo contó el propio peruano en el pódcast que conduce con Agustín Fernández llamado “Sin Calzones”, ahí tuvieron como invitado a Shiky, conductor y actor a quien preguntaron cuál era su momento más vergonzoso y respondió que se había hecho del dos en los pantalones.

Nicola Porcella se sorprendió, pero después quiso hacer sentir mejor a su invitado diciéndole que eso suele pasar mucho, de hecho, a él le sucedió lo mismo recientemente tras probar por primera vez el lavado anal.

Nicola Porcella revela que se empezó a hacer lavados anales

Nicola Porcella le contó Shiky que se compró un “chuponcito” para limpiarse muy bien el ano, ya que es una persona que le gusta estar completamente limpio.

“Lo digo porque yo soy una persona bien limpia y me gusta estar todo el tiempo oliendo bien”, comenzó a explicar el actor y su amigo, Agustín Fernández, lo interrumpe para compartir que se limpia esa zona porque le gusta que le hagan el llamado beso negro.

Un poco apenado, Nicola Porcella acepta que sí, así que continuó relatando que se compró el producto por Amazon y lo probó un día que iba a salir un antro.

Él desconocía que al hacerse un lavado anal puede quedar agua, ya que nunca lo había usado antes, entonces, se viste y cuando estaba a punto de salir, siento que la humedad en sus pantalones.

“Entonces, llamo a Wendy: ‘Wendy, por qué no me dijiste que había que sacar el agua dos veces’, ella me dice: ‘¡Puñeton!’”, contó Nicola Porcella riéndose.