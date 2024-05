Así despidieron los famosos a Verónica Toussaint tras enterarse de su repentina muerte

La noticia del fallecimiento de Verónica Toussaint, reconocida actriz y comediante mexicana, ha conmocionado a la comunidad del espectáculo y a sus miles de seguidores. Su repentina muerte ha generado una oleada de mensajes emotivos y conmovedores en redes sociales, donde amigos y compañeros del medio han compartido sus recuerdos y fotografías en su honor.

Verónica Toussaint, conocida por su talento, carisma y versatilidad, dejó una profunda huella en la industria del entretenimiento. Su partida ha sido lamentada por numerosos famosos, quienes no han tardado en expresar su pesar y rendirle homenaje a través de sentidas publicaciones.

Daniel Sosa

El comediante Daniel Sosa compartió una conmovedora fotografía abrazando a Verónica Toussaint, a la que dedicó unas hermosas palabras de despedida y agradecimiento.

“No hay palabras para agradecer la alegría que generabas. Para agradecerte el amor que tenías para dar que era interminable. Seguro querías que te dedicara algún chiste pero no me salen. Este post solo es para recordarle a todos los que lo vean que Vero no era de este planeta”.

“Ella siempre daba de más. Siempre estaba. Y siempre estará. Hagamos que su paso por esta tierra no sea en vano regalándole una sonrisa cada que pensemos en ella. Te llevo tatuada en el alma Vero. Esta fecha de este tatuaje no se irá nunca. Adiós amiga. Allá te veo”.

Manuna

Por su parte el tambien comediante, Manuna, despidió a Verónica Toussaint en su cuenta de X (antes Twitter), con una alegre fotografía y una frase para recordar lo alegre que era la actriz.

“Mi vero hermosa, siempre nos quedarán las carcajadas que echábamos hasta llorar de la risa”.

Belinda

La famosa cantante Belinda, compartio una serie de historias en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con la actriz Verónica Toussaint; en su texto, la reina del pop en México se mostró incrédula tras enterarse que la comediante perdió la vida a los 48 años de edad tras perder la batalla contra el cáncer.

“No puedo creer esta noticia. Tengo el corazón roto, tuve la oportunidad de conocer a estra gran mujer, Verónica Toussaint, una guerrera, siempre con una sonrisa y con un gran sentido del humor a pesar de las adversidades... Te vamos a extrañar”.

Belinda despide a Verónica Toussaint. Captura de pantalla redes sociales.

Lalo España

El actor Eduardo España también despidió a la actriz junto a una fotografía donde él está caracterizado con su emblemático personaje “Doña Márgara Francisca”, en la que se ve a sonriendo a la entrañable Verónica Toussaint.

“Me quedé en shock. Qué gran tristeza la partida de mi querida, talentosa, guapísima y muy divertida Verónica Toussaint. Q.E.P.D. La vida y la muerte danzando entre sus constantes impactos. Mis condolencias para sus seres queridos”.

Michelle Renaud

La actriz Michelle Renaud compartió varias fotografías junto a Verónica Toussaint, recordando los bellos y divertidos momentos que pasaron juntas.

“Eres la mujer más auténtica que conozco, nadie podía hacer reír como tú, con tu corazón tan grande, amorosa siempre y con una generosidad increíble. Dejas tanta huella.. te voy a extrañar, te amo , amo haber tenido la dicha de conocerte. Mi más sentido pésame a toda tu familia. Melita todo mi amor para ti”.

Arath de la Torre

El actor y conductor Arath de la Torre también aseguró estar “en shock” tras enterarse del fallecimiento de a quien el llamó “su hermana”; compartió una fotografía en donde se ve junto a Verónica Toussaint, Michelle Renaud y Daniel Sosa.

“Estoy en shock no puedo creer querida Veronica que te hayas ido tan pronto me quedo con estos recuerdos tan hermosos con nuestra complicidad, amistad, amor, nuestros ataques de risa, tu talento y todos los momentos que pasamos tan entrañables. Descansa en paz hermana querida. Mis condolencias a toda tu familia, a tu mami que siempre estaba con nosotros hasta pronto hermana”.