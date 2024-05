Orgullo mexicano: Eiza González y Salma Hayek posan juntas en una foto que enloqueció a los fans

Salma Hayek y Eiza González acapararon todo el foco de atención de las redes sociales, con sus recientes posteos en sus respectivas cuentas de Instagram. Ambas actrices, orgullo de México, se encontraron en un evento exclusivo que para Salma ya es común, pero que era la primera vez para Eiza, que forma parte de la nueva generación.

La primera en publicar fue Salma Hayek, quien decidió darle el protagonismo a Eiza al ponerla en la primera foto dentro de un conglomerado en el que también habían imágenes de su esposo y de una de las marcas que maneja François-Henri Pinault.

Esta acción podría ser tomada como una forma de apoyo de Salma Hakey a Eiza González, por sus recientes declaraciones en las que mencionó que no siente el apoyo de los fans de su país.

“Felicidades por tu primer show de crucero. Qué Colección y qué noche, Eiza González”, escribió Salma en el posteo, en el que también menciona a Gucci.

Eiza no se quedó atrás y horas más tarde subió la misma imagen con Salma, un orgullo y ejemplo a seguir para los jóvenes talentos mexicanos que quieren probar suerte en Hollywood.

¿Qué había dicho Eiza?

La actriz mexicana ofreció a Despierta América, en la que le preguntaron qué iba a hacer en la Met Gala 2024. Y aunque ciertamente dijo cómo iba a disfrutar del exclusivo evento, aprovechó los focos para expresar sus descontento con los fans de México.

“Convivir con todos (…) ver los vestidos, pasarla bien, siempre como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana (...) a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, dijo Eiza González.