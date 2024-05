¿Santa Fe Klan y Stela Mueller separados? La pareja despierta rumores sobre su relación

La relación entre el rapero Santa Fe Klan y la modelo Stella Mueller ha vuelto a estar en el centro de atención, generando especulaciones sobre una posible separación.

Estos rumores han surgido después de que Stella borró todas las fotos en las que aparecía junto al cantante en su cuenta de Instagram, lo cual ha dejado a sus seguidores intrigados sobre el estado actual de su vínculo amoroso.

Además de borrar las fotos, compartió un video en su perfil de Instagram que ha aumentado aún más las especulaciones. En el video, se puede escuchar una canción de desamor con letras que sugieren una posible ruptura y desapego emocional.

Las palabras “Si tú no me quieres, yo no voy a sufrir, la calle está enamorada de mí, me voy a la calle para fumar” han llevado a los seguidores a especular sobre posibles problemas en la relación.

Los seguidores de Stella han compartido sus opiniones en los comentarios del video. Algunos de ellos han expresado su creencia de que la relación ha llegado a su fin.

Argumentan que el rapero no habría valorado la compañía de la modelo ni apreciado todo lo que ella había hecho por él. Además, destacan que la novia mostraba un profundo afecto hacia Klan, mientras que él parecía aportar aspectos negativos a la relación.

Según algunos fans, una posible separación sería lo mejor para la chica en este momento.

No es la primera vez que la pareja enfrenta dificultades en su relación. En el pasado, Santa compartió en sus historias de Instagram una conversación en la que parecían estar discutiendo, lo que generó interrogantes sobre la estabilidad de su vínculo.

Hasta el momento, ni Klan ni Mueller han emitido declaraciones oficiales respecto a los rumores de separación.

Reacción del público en redes sociales