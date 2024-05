¡Verónica Toussaint le salvó la vida a Marta Guzmán con su valiente testimonio sobre el cáncer!

Marta Guzmán fue una de las compañeras y amigas de Verónica Toussaint que acudieron al Panteón Francés de la Ciudad de México para despedir a la conductora de “Qué Chulada”, quien falleció a causa del cáncer de mama que le había regresado de manera más agresiva.

En un encuentro con los medios de comunicación la también exconductora de Qué Chulada confesó que luego de que Verónica hiciera público en octubre de 2021 que le habían detectado cáncer de mama, ella también acudió al médico porque se había sentido una “bolita” y a los dos meses le detectaron el cáncer de mama que se encuentra combatiendo.

¡Salió corriendo!

Visiblemente afectada la conductora de televisión ofreció disculpas ya que la muerte de Toussaint la hacía “pisar” su propio proceso una vez mas: “Cuando yo supe de ella, me alerté como mujer; cuando yo sentí esa bolita en mi seno derecho dije -voy al hospital- voy al doctor, me hago los estudios. Salí corriendo porque dije ya tengo un caso muy cercano”.

“Mi cuerpo ya me la jugó una vez”

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la conductora conocida como “pasadita de la media” dijo que aunque lleva 28 meses sin la enfermedad y que la gente a cada momento le dice que ella ya venció el cáncer, no canta victoria por lo que sigue en tratamiento médico: “Cuando me dicen: -tú ya estás libre, yo no canto victoria porque mi cuerpo ya me la jugó una vez y no sabes; hay que seguirse checando, seguirse revisando”.

La presentadora le dijo al periodista que hace poco se realizó estudios de rutina los cuales salieron sin rastro de cáncer afortunadamente.

Por esta razón la presentadora debe seguir tomando un tratamiento que le inhiben las hormonas, porque le “jugaron chueco”. Marta hizo hincapié en la importancia de realizarse exámenes médicos para que más vidas sean salvadas.