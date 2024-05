Noviazgo de Yeri Mua y Jey F habrían terminado: Así son los rumores de redes sociales

Desde que se hizo pública la relación entre Yeri Mua y Jey F, los fanáticos han seguido de cerca cada detalle de su romance. Sin embargo, recientes rumores indican que la pareja podría haber terminado.

Desde hace algunas semanas, Yeri Mua anunció su noviazgo con Jey F y se distanció del streamer Cry, con quien muchos la relacionaban sentimentalmente. No obstante, nuevas especulaciones han surgido.

El inicio de los rumores se dio cuando una exnovia de Jey F publicó una fotografía reciente con él, sugiriendo una posible infidelidad. A partir de ese momento, los rumores sobre la ruptura no han dejado de crecer. Alexia Cruz, una ex amiga de Yeri, también avivó el fuego. Durante una transmisión en vivo, Alexia contó que en un antro de Veracruz, una mujer le confesó que no pudo irse del lugar con Jey F por temor a ser descubierta.

Los rumores ganaron aún más fuerza cuando Yeri Mua borró todas las fotos que tenía con Jey F en sus redes sociales. Además, en su canal de difusión en WhatsApp, Yeri compartió un sticker con la frase: “El amor no existe”, lo que aumentó la confusión entre sus seguidores.

Respuesta de Jey F

Jey F, por su parte, abordó los rumores en un comunicado en Instagram. “Fui criado por mujeres que me enseñaron el respeto hacia ellas, amo, valoro y respeto a mi pareja, pero la posición en que nos ponen ha perjudicado tanto mi carrera como mi vida personal. Lo único que he hecho es contener y proteger a las mujeres que amo”, expresó. También mencionó que los recientes comentarios estaban basados en situaciones del pasado que solo buscaban dañarlo.

Hasta el momento, ni Yeri Mua ni Jey F han confirmado oficialmente si su relación ha terminado. Los seguidores de ambos están a la espera de una aclaración definitiva sobre el estado de su romance. La situación actual sigue siendo un enigma, manteniendo a todos en suspenso sobre el futuro de esta pareja.