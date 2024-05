Peso Pluma habla sobre el origen de su corte de cabello

En los últimos meses, Peso Pluma ha aumentado su popularidad gracias a sus temas musicales, ya que sus canciones han recorrido, no solo México, sino también parte de América Latina y Estados Unidos.

Recientemente, el cantante sorprendió a todos al aparecer una vez más en el programa de Jimmy Fallon, pero, en esta oportunidad, no solo habló de su carrera artística, sino que además explicó cuál es el origen de su corte de cabello.

Peso Pluma revela el origen de su corte de cabello

Una de las cosas que ha caracterizado a Peso Pluma, es sin duda su corte de cabello, de hecho, ha inspirado a muchos a copiar su estilo, por lo que se ha convertido en tendencia. Por tal motivo, Jimmy Fallon decidió cuestionarle al cantante de Corridos Tumbados el origen de su look.

“La gente entra a las barberías y piden ‘dame un Peso Pluma’ ¿cómo es que nace este corte de pelo?”, preguntó el conductor de televisión, a lo que el cantante respondió lo siguiente:

“De hecho fue un error. Me estaban cortando el pelo en Medellín, Colombia, fui para realizar un video, cuando apenas mi carrera estaba empezando. Y él (el barbero) lo estaba haciendo muy mal, pero cuando me miré al espejo me di cuenta que no estaba tan mal”, reveló el famoso.

Asimismo, el intérprete de ‘Ella Baila Sola’, indicó que ha continuado con ese corte ya que todos sus seguidores comenzaron a hacerse su mismo look. “Por eso lo tengo ahora, porque todos los niños lo quieren”.

Luego de estas palabras, Fallon tomó una peluca idéntica al corte del cantante y se la colocó en su cabello, haciendo que el público se riera de su acción. No obstante, un poco después, el conductor de televisión decidió quitársela afirmando que “sólo puede haber un Peso Pluma”.