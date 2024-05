Yalitza Aparicio expresó su apoyo a Tess Bu Cuarón en el festival Tecate Emblema

Yalitza Aparicio apoyó a Tess Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón, en el festival Tecate Emblema este viernes 17 de mayo.

La actriz oaxaqueña demostró así su lealtad al director mexicano, ganador del Oscar, al asistir al evento, donde participaba su hija.

Bu Cuarón compartió escenario con artistas como Sam Smith y Christina Aguilera, tras lanzar su primer álbum ‘Drop By When You Drop Dead’.

Aparicio estuvo animando a Cuarón y compartió una foto en Instagram con el mensaje: “Vamos a ver a la mejor de la mejor, Bu Cuarón”.

Reacción en redes sociales

Los fans aprovecharon para tomarse fotos con Aparicio, quien permaneció en el escenario Shein esperando la presentación.

Mientras que en los comentarios no desaprovecharon la oportunidad para desearle éxito a la joven cantante de 20 años.

@marieprado_777: “Hermosas las dos! Disfruten la noche ❤️”

@checo_vargas_: “Wow . Yo me hubiera tomado la foto 😍”

@hadrian_hache: “Que mujer tan hermosa, Yali”

@viveoaxacaoficial: “Que belleza. Te queremos mucho Yali 😍”

@dhym790805: “Que se diviertan... quien está cantando? Disculpen, pero canta un poquito mal no”

Hace solo unos meses, Bu comenzó su carrera en la industria musical y en 2024 ha lanzado varias canciones. Su inclusión en el cartel del Tecate Emblema sorprendió a muchos y despertó gran curiosidad.

Aunque es hija de una figura destacada en el mundo del entretenimiento, la presentación de Bu en el escenario SHEIN no atrajo a una gran multitud. Sin embargo, asistieron suficientes personas para hacer del espectáculo algo disfrutadle para todos.

El director de cine también asistió al evento. En las fotos que se compartieron en redes sociales, se pudo observar a Alfonso Cuarón detrás del escenario antes del espectáculo de su hija.