¿A qué es adicto Nico, el hijo de Erika Buenfil, que sorprendió con fotos junto a su papá Ernesto Zedillo Jr?

Nico, hijo de Erika Buenfil, ha acaparado la atención de los medios después de haber compartido el reencuentro que tuvo junto a su papá Ernesto Zedillo Jr y su media hermana en sus redes sociales.

En un principio el hijo del expresidente negó que hubiera tenido una relación con la actriz, aunque después acabó aceptándolo públicamente, así como la paternidad de su hijo.

No obstante, Nicolás Buenfil creció sin el apoyo de su papá Ernesto Zedillo Jr, puesto que se mantuvo alejado según lo que ha dicho la propia Erika Buenfil a los medios, pero todo parece indicar que están intentando recuperar su relación.

Nicolás Buenfil aceptó su adicción al cigarrillo electrónico

A mediados de 2023, Nicolás Buenfil compartió un video con sus seguidores en el que aceptaba haberse vuelto adicto al cigarrillo electrónico y que eso le estaba ocasionando problemas de salud.

“Esto no es una cosa que me enorgullezca ni mucho menos, en realidad me da pena y coraje. Ya llevo dos años y medio fumando vape. Hace seis días decidí dejarlo porque ya estaba afectando mi salud, ya era un tema serio, en especial con las encías que se me empezaron a chingar”, detalló el hijo de Erika Buenfil.

Desde entonces, Nicolás Buenfil ha estado controlando el impulso de volver a fumar pues no quiere perjudicar más su salud. Su mamá comentó que, aunque ella se los compraba, notó el cambió que tenía los vapes en él.

“Ya no me gustaba porque le quitaba el hambre, le quitaba energía. Iba a la bici con amigos o a esquiar y llegaba muerto. Y le dije ‘tienes 18 años’. Era como una falta de aire”, relató Erika Buenfil en su momento.

Las primeras semanas después de dejar el cigarrillo electrónico fueron duras para Nico Buenfil, ya que presentó síntomas de abstinencia, lo que hizo que su sistema inmune bajara y acabó contagiado de una fuerte gripa.