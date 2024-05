Cazzu incrementa los rumores de separación con Christian Nodal con estas publicaciones

Desde hace días ha empezó a circular el rumor de que Cazzu y Christian Nodal estarían teniendo problemas en su relación, a tal punto que se encuentran distanciados e incluso podrían anunciar su separación dentro de poco.

Si bien ninguno de los cantantes se ha pronunciado al respecto, desde hace un tiempo que ya no publican nada juntos, lo que ha incentivado aún más los rumores de ruptura.

Pero hace un par de días Cazzu realizó dos publicaciones que podrían considerarse como una confirmación a los rumores que indican una posible ruptura con el padre de su hija, Christian Nodal.

¿Cazzu y Christian Nodal ya no están juntos?

Primero en X (Twitter), Cazzu escribió lo siguiente: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

Esa publicación la hizo el 15 de mayo, sin embargo, hasta hace un par de días no cobra importancia porque días después de ese post, compartió en Instagram una serie de fotografías.

En una de las fotos Cazzu sale abrazada con un hombre y lo curioso de todo es que la imagen se encuentra borrosa. Los usuarios lograron identificar al sujeto y se trataba de Luck Ra, un cantante argentino, con quien realizó una colaboración recientemente.

Otro detalle que llamó la atención de ese post en Instagram, es que Christian Nodal no comentó nada, cuando antes era el primero en hacerlo. De hecho, hace un mes la cantante argentina publicó una foto con su hija donde puso: “Que me saquen todo menos vos”.

Solo queda esperar para confirmar o desmentir esta noticia, ya que ninguno ha dicho nada sobre una separación.