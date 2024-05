Cristian Castró volvió a terminar con Mariela Sánchez ¡Lo llamó “gordo sucio”!

Una semana duró la reconciliación entre Cristian Castro y su novia argentina Mariela Sánchez. Más tardamos en informarte que habían vuelto que su relación la cual llegó a su final de forma definitiva luego de que un programa de televisión diera a conocer unos audios donde Mariela se expresa de forma peyorativa de su exnovio.

Se trata del programa “A la tarde” el cual dio a conocer unas grabaciones donde la empresaria se expresa muy mal de Cristian cuando se separaron.

La mujer aseguró que había tronado con él porque se sentía inseguro de tener una mujer guapa a su lado y que en cuanto viajaron a México él se comportó de manera agresiva porque no había querido tener relaciones sexuales con él, según expuso Mariela.

Mariela se disculpa

Al quedar expuesta, a la argentina no le quedó más que aceptar que las grabaciones filtradas si se tratan de ella y ofreció disculpas a Cristian y a Verónica Castro: “Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible”. y agregó: “La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta manera”.

La argentina también señaló que su privacidad había sido ultrajada.

Dejaron de seguirse en Instagram

Tras la nueva polémica, el cantante dejó de seguir a la argentina quien le correspondió el gesto dándole unfollow en la red social Instagram. Así mismo cada uno eliminó la fotografía que habían puesto la semana pasada donde anunciaban su regreso.

Yuri no la quiere

Tras enterarse que el cantante había vuelto con su novia argentina, Yuri con quien comparte una gira dio su opinión para el programa Ventaneando. En entrevista con Linet Puente aseguró que la argentina es una mujer controladora y que su relación con Cristian Castro fluía mejor cuando su novia no se encontraba con él. Además confirmó que la mujer quiso enrolarse en la carrera de Cristian Castro siendo que no tiene ninguna experiencia en esta área.