Mariela Sánchez se disculpa con Cristian Castro tras filtración de audios

Días después de haber anunciado su regreso, Mariela Sánchez compartió un comunicado donde, además de disculparse, revela que su relación con Cristian Castro acabó por segunda ocasión.

El programa “A la Tarde (América)” compartió unos audios de la que empresaria donde hablaba de manera despectiva de su ex. Se especula que las hizo cuando el cantante estaba saliendo con Ingrid Wagner.

“Yo solamente chusmeo en qué momento... me encantaría que se brote con esta mina también. ¿Sabés lo que es bancar al gordo sucio siete años?”, dice Mariela Sánchez en uno de los audios y en otros asegura: “Es como que son chicas sin posibilidades, es como que ven a un famoso y ¡wow!, se impactan con eso, con la fama y él las denigra”,

Mariela Sánchez comparte comunicado disculpándose con Cristian y Verónica Castro

“Está loco, es un ser detestable”; “El día que me iba de viaje con él empezó como agresivo, me apretó fuerte el brazo porque no quise tener relaciones con él en todo el día”; “Es un papelón, literal”, son otras de las declaraciones que emitió Mariela Sánchez sobre Cristian Castro.

También comentó que ella le provocaba inseguridad al hijo de Verónica Castro porque no era igual a las “feas” con las que suele salir. Al poco tiempo de darse a conocer los audios, compartió un comunicado para disculparse por sus declaraciones.

“Perdón Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor, disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido a una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor”, dice parte del comunicado que publicó Mariela Sánchez en las historias de su Instagram.

Mencionó que Cristian Castro ya escuchó los audios y dieron por terminada su relación y finalizó disculpándose con sus familiares: “Quiero pedir disculpas a toda su familia, Verónica Castro, Yuri, Darío de León y sobre todo a vos, Cristian”.