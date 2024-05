Popular youtuber uruguayo rechazó conocer a los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Hace unas horas, un reconocido youtuber compartió que se rehusó a conocer a los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula cuando estuvo realizando un proyecto secreto en Acapulco.

Se trata de Fede Vigevani, creador de contenido uruguayo que tiene casi 50 millones de suscriptores en YouTube, y que recientemente fue entrevistado por Yordi Rosado.

Ahí el influencer contó varios detalles de su vida, entre ellas una anécdota sumamente interesante, pues se rehusó a conocer y a tomarse una fotografía con los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula: Miguel y Daniel.

Fede Vigevani asegura que no trataría diferente a Miguel y Daniel solo por ser hijos de famosos

Fue en junio de 2020, en plena cuarentena por la pandemia del COVID-19, cuando los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula aparecieron en el lugar donde Fede Vigevani se encontraba grabando un contenido para su canal de YouTube.

El uruguayo hace contenido de terror y en ese entonces, Miguel y Daniel, quienes tendrían 13 y 11 años de edad, eran sus fans y lograron enterarse del lugar secreto donde estaba trabajando.

“Me enteré en el momento, pero como que no caí, después me enteré que eran los hijos de Luis Miguel que estaban afuera y después me puse a pensar ‘wow’ y tampoco hay que tratar diferente a la gente por ser hijo de alguien, pero soy muy fan de Luis Miguel”, relató Fede Vigevani.

Así que como debía mantener la distancia por la pandemia, el youtuber uruguayo se rehusó a tomarse una foto con Miguel y Daniel. Tiempo después, Aracely Arámbula se pone en contacto con él porque quería hacer un proyecto que al final se acabó dando, pero tampoco logró conocer a sus hijos.

“Luego hablé con Aracely Arámbula porque quería hacer un proyecto, me pidió ayuda, me quería entrevistar y al final no se dio. Nunca los conocí (a los hijos de Luis Miguel), capaz y ya crecieron y ya no son fans”, le contó Fede Vigevani a Yordi Rosado.