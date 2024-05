El 28 de enero de 2022, procedente de Chile, Yuri llegó al aeropuerto de la Ciudad de México donde muchos periodistas la abordaron para conocer su reacción tras la inesperada muerte de Diego Verdaguer, la cual había conmocionado al mundo; realmente afligida, soltó en llanto y casi sin poder hablar expresó: “De verdad no me siento bien, discúlpenme, me tiene muy mal esto, no lo puedo creer. La vida es corta y no sabemos cuándo uno se va a ir, por eso hay que dejar cosas positivas como él, como su familia”. Su esposo tuvo que sostenerla para que no se derrumbara física y anímicamente.

Yuri fue una de las primeras amigas de la pareja que le expresó sus condolencias a Amanda Miguel de manera personal; también publicó en sus redes un mensaje junto a un retrato de Diego: “Amado amigo, gracias por tu alegría y la sonrisa que siempre me diste, te vamos a extrañar mucho, mis oraciones a toda la familia por esta abrupta partida…esto me hace meditar una vez más, vive tu hoy, disfruta tu hoy, ama, perdona, no sabemos cuándo y dónde partiremos, estoy consternada, llorando, mi cuerpo se estremece y sigo sin creerlo”.

Durante décadas, Yuri y Rodrigo compartieron una estrecha amistad con la familia Verdaguer-Miguel, los unía la mutua admiración profesional pero también los principios que todos tenían y su fe en Dios; incluso Diego y Amanda cantaron “Simplemente Amor” en la boda de la veracruzana, fue un regalo que le hicieron con el corazón a los recién casados y siempre, con su ejemplo, los motivaron a valorar la importancia del matrimonio.

Yuri y Diego Verdaguer estrenarán el tema “Quién de los dos será”. / Foto: Cortesía

A poco más de dos años de la partida de Diego, por fin se está cumpliendo uno de los anhelos de ambos artistas: interpretar juntos una de las canciones más hermosas que dejó para la posteridad el Maestro Verdaguer, “Quién de los dos será”.

Este gran balada habla del dolor de una ruptura, del distanciamiento, del orgullo de no poder hablar y solucionar las diferencias, pero deja entrever una esperanza, una luz para la reconciliación pidiendo perdón y con ello poder “volver a la gloria de nuestro amor”.

La letra y la melodía son tristes y sin embargo muy bellas a la vez; se trata de una de esas canciones que te hacen llorar pero también reflexionar que en una pareja que se ama verdaderamente, debe prevalecer el entendimiento y la lucha por superar cualquier adversidad… de alguna manera, eso es lo que vivieron Diego y Amanda durante 46 años y ahora Yuri y Rodrigo están consolidando; siempre puede haber dificultades en un matrimonio, pero nunca hay que bajar los brazos, nunca hay que rendirse y la clave seguramente es “perdonar”.

“Quién de los dos será” es un tema compuesto por Diego Verdaguer, Amanda Miguel y Teodoro Bello. Para esta nueva versión a dueto con Yuri, el Maestro Gustavo Farías fungió como Productor y el resultado es magnífico, él tuvo la sensibilidad para engrandecer la canción y sin duda escucharla será una nueva experiencia, aún cuando en su momento, décadas atrás, fue uno de los grandes éxitos del también creador de “La ladrona”, “Que sufras más”, “Corazón de papel”, “El pasadiscos”, “Yo pescador del amor”, “Yo quisiera que tú”, “Usted que haría”, “El rostro del amor”, “Pídeme” y “Tonta”, entre mucho otros.

El próximo viernes 24 de mayo estará disponible en todas las plataformas digitales, así como su respectivo video filmado por el cineasta Raúl Ramón, quien últimamente ha desarrollado los videos de Amanda Miguel en paisajes argentinos para su disco de folclore. Sin embargo, el videoclip de “Quién de los dos será”es más intimista por el tipo de canción, en el veremos a Diego Verdaguer tocando el piano y la guitarra en momentos de introspección y a Yuri cantando con mucho sentimiento en el estudio, dando lo mejor de su voz como artista y parte de su alma como amiga entrañable que hoy rinde tributo a quien se fue… sólo físicamente, su esencia sigue aquí, su descendencia y toda la gente que lo aprecia lo tienen muy presente y sus canciones no tienen caducidad, por el contrario, están renaciendo.