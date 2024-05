Christian Estrada afirma que sigue esperando a Aleska

Desde el inicio de ‘La Casa de los Famosos’, se han visto diversas situaciones, desde peleas por la comida, hasta romances. Una de las cosas que más llamó la atención de todos, fue cuando Christian decidió entrar a la casa para darle una sorpresa de San Valentín a Aleska Génesis.

En ese instante, este le hizo una promesa: Esperarla hasta el día en que saliera del reality show. Sin embargo, a pesar de todo el romance que se pudo observar esa noche en la suite del Líder, con el tiempo, la modelo venezolana al parecer se fue olvidando de eso, ya que, un poco después se empezó a ver muy romántica con Clovis y hasta rompió en llanto al momento en que este fue eliminado.

El encuentro entre Christian Estrada y Aleska Génesis en ‘La Casa de los Famosos’

Vestido de príncipe y con una carroza, Christian Estrada entro en la casa nuevamente para sorprender a Aleska Génesis el Día de San Valentín Y, gracias a la ayuda de ‘la Jefa’ pudieron subir a la suite del Líder poder tener un momento romántico.

A ambos se les pudo ver muy apasionados en los videos difundidos en redes sociales, algo que trajo opiniones divididas por parte de internautas, pues afirman que solo fue una escena para aumentar el ranking.

Aleska Génesis es eliminada de La Casa se los Famosos y Christian afirma que la sigue esperando

Tras la salida de Aleska Génesis de ‘La Casa de los Famosos’, los fanáticos del programa se han preguntado qué ha pasado con la promesa que le hizo Christian Estrada.

Por tal motivo, el famoso decidió realizar un live para hablar un poco sobre el tema.

“Acabo de ver un video que me mandaron y etiquetaron y dijiste ‘Por cierto, ¿dónde está Christian?’, aquí estoy hermosa. Yo creo que muchos lo saben, he estado muy ausente a las galas, no he ido a las galas, al final del día es un reality en donde se debe hacer una historia y pues, como muchos ven, se quisieron enfocar más en una historia de amor de Clovis con Aleska, un amor forzado”, inicia diciendo el actor en el video, afirmando además que él no necesita la ayuda de la producción para conquistar a la modelo.

“Vamos a hacer sinceros, yo no ocupo la ayuda de la producción para conquistar a una mujer, lo mío lo hice por mí mismo y se notó y se vio, no le tengo rencor a nadie, no tengo nada en contra de Clovis, pero viendo los videos, yo creo que así no debían ser las cosas”.

Asimismo, felicitó a Aleska por su participación en el programa. “Aleska hermosa, felicidades, lo hiciste increíble, para mí y para muchos eres una ganadora, no debiste salir hoy, tú debías de haber ganado”.

También dijo que no sabía si asistiría a la final, sin embargo, sorprendió a todos al darle un fuerte abrazo a Aleska.