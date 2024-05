Larry Hernández ofrece disculpas públicas por haber tratado mal a un trabajador en pleno show

Larry Hernández protagonizó hace un par de semanas un escándalo debido a los malos tratos que le dio a uno de los empleados de su show en pleno concierto.

El cantante presentó problemas con un micrófono y el stand que lo sostiene en una presentación, donde se le veía sumamente molesto, y mientras un empleado intentaba dar solución al problema, el famoso le gritó y le hizo gestos obscenos.

El video de Larry Hernández maltratando a su empleado no tardó en hacerse viral y las personas empezaron a reclamarle y cancelarlo en las redes sociales, ahora está ofreciendo disculpas por lo que hizo.

Larry Hernández asegura que meditó sus acciones

Cuando el video se volvió viral y las personas empezaron a reclamarle lo que hizo, Larry Hernández se puso a la defensiva y aseguró que solo sus verdaderos fans saben que él suele jugar de ese modo.

Días después se supo que estaba buscando empleado con experiencia en sonido, pero nadie le quería responder debido al incidente. Así que ahora el vocalista ha meditado mejor sus acciones.

“Damas y caballeros, buenos días, a veces reacciono sin pensar en lo que digo y hago. He fallado y no necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso. Quizás no me puedan perdonar ahora, si creen que es correcto o no hacerlo, cualquiera que sea su decisión lo aceptaré”, escribió Larry Hernández desde su perfil de Facebook.

Y agregó: “Todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas… Estaba reflexionando en lo que hice y solo sé que el perdón no cambiará el pasado, pero si el futuro que donde Dios me dará la fuerza para ser mejor (gracias, gracias, gracias)”.