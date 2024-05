Sebastián Yatra presenció el polémico baile de Aitana y así reaccionó en redes sociales

El cantante Sebastián Yatra fue testigo del baile polémico de Aitana durante uno de sus conciertos y no dudó en expresar su reacción a través de las redes sociales. Además, los rumores sobre una posible reconciliación entre Yatra y Aitana han estado circulando en los medios.

Yatra mostró su apoyo público hacia Aitana al compartir un video en sus redes sociales donde se ve a la cantante realizando la coreografía sensual que ha causado tanta controversia.

Tanto el colombiano como el público presente en el concierto aplaudieron el baile de Aitana, lo que demuestra su respaldo hacia ella.

El baile ha generado una gran controversia en los últimos meses. Durante su visita al programa El Hormiguero, la cantante habló abiertamente sobre la polémica.

La española explicó que la canción en cuestión habla sobre la sensualidad femenina y que el baile no es tan explícito como algunos lo han interpretado.

Además, reveló:

“Es una canción que habla de sexo, para empezar. Yo tengo canciones que hablan de todo, de amor, de desamor, canciones que se las puedo hacer a Los Lunnis si quieren. Más que de sexo, de la sensualidad de la mujer. Ni siquiera es tan explícito, no sé… La gente sabía que la canción era así. No puedo hacer un baile como más… En otras canciones sí que hago un baile así, y no pasa nada”

Relación de Sebastian y Aitana

Aunque no se ha confirmado oficialmente, se ha especulado sobre una posible reconciliación entre los dos cantantes. Para muchos fanáticos la publicación del colombiano en apoyo a la española es un claro indicio de que la pareja ha retomado su relación.

Además, ambos artistas ya no ocultan su vínculo, compartiendo momentos juntos en redes sociales y dejándose fotografiar en eventos.

Además, han colaborado en una canción que lleva el nombre de una ciudad islandesa.

Según Aitana, la canción fue inspirada en un viaje que realizaron juntos a Islandia el año pasado. Durante una entrevista a Harpers Bazaar, Aitana explicó:

“La empezamos el año pasado, en junio, en un viaje a Islandia que hicimos por mi cumpleaños y en el que no conseguimos llegar a Akureyri para ver la aurora boreal. Allí la había visto con 15 años junto a mi familia, así que me obsesioné con ir con él, pero no pudimos llegar a tiempo. Por eso es una canción tan metafórica: dice que, aunque no consigas lo que quieres, disfrutas mucho del camino, y eso es lo importante”