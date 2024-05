Anna Ferro vuelve a arremeter contra Ingrid Coronado y los usuarios piden que ya la supere

Anna Ferro sigue despotricando en contra de Ingrid Coronado, en esta oportunidad comentó que la conductora había dejado solo a Fernando del Solar en el momento que más la necesitaba.

Ambas mantienen una disputa legal por el apartamento que dejó el fallecido presentador y en el que la conductora figura como propietaria, no obstante, la última vez que la famosa habló sobre ello, dijo que sus abogados se encargaran del caso y por ese motivo no volvería hablar del mismo para no comprometerlo.

Pero últimamente parece ser que a Ingrid Coronado le ha estado yendo muy bien, ya que además de tener novio, su regreso a la televisión resultó ser todo un éxito, pues el rating de “Sale el Sol” ha subido desde que se convirtió en la conductora estrella del programa.

¿A Anna Ferro le sienta mal que a Ingrid Coronado le esté yendo bien?

“Ella y su conciencia, cada quien actúa desde lo que uno tiene dentro, ¿no?”, expresó Anna Ferro cuando le preguntaron sobre la controversia que generó Ingrid Coronado al compartir la noticia del fallecimiento de Verónica Toussaint, puesto que nunca dejó de sonreír.

Sin embargo, cuando le cuestionaron su opinión sobre la nueva relación de la conductora, la instructora de yoga deseó que sean felices, aunque desconoce con quien esté.

Por otro lado, Anna Ferro comentó que Fernando del Solar se le manifestaba constantemente moviendo objetos de su casa, para darle a entender que no está sola.

Además, también compartió que el conductor le ha dado su bendición para encontrar un nuevo amor, pero todavía no está lista para eso: “Sí estoy abierta al amor, a una nueva pareja, pero todavía me falta sanar el corazón. Sí, me lo ha manifestado y estoy aprobada”.

A raíz de estas declaraciones, algunos usuarios han expresado que solo buscaba volver a perjudicar a Ingrid Coronado y le recomendaron ir a terapia para superar no solo el conflicto que tiene con ella, también con la muerte de Fernando del Solar.