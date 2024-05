‘Baby Reindeer’ real también habría acosado a un político británico por meses

Se ha revelado que Fiona Harvey, la mujer detrás de la historia real que inspiró la exitosa serie de Netflix “Baby Reindeer”, habría acosado a un famoso político británico durante varios meses.

Según informes del medio británico The Sun, Harvey habría enviado hasta 276 correos amenazantes al líder del Partido Laborista del Reino Unido, Sir Keir Starmer, entre enero y agosto de 2020.

Los correos electrónicos, enviados desde su iPhone, estaban llenos de insultos y amenazas dirigidas a Starmer. En ellos, la acosadora lo calificaba de “niño estúpido” y “abogado inútil”.

Parece que el tono abusivo de los mensajes estaba relacionado con los conflictos que Fiona había tenido con el ayuntamiento de Camden, en Londres, respecto a su bloque de apartamentos y su área local.

Naturaleza hostil de los correos

Las amenazas no se limitaron solo a Starmer, sino que también incluyeron insultos hacia su esposa, Victoria, y ataques hacia sus seres queridos fallecidos. La naturaleza hostil de los correos y la frecuencia con la que fueron enviados son motivo de preocupación.

Keir, quien desde abril de 2020 es el líder de la Oposición del Reino Unido, representando a la circunscripción de Holborn y St Pancras, se vio obligado a lidiar con esta situación problemática.

La Policía Metropolitana de Londres tomó conocimiento de los mensajes, aunque no se han proporcionado detalles adicionales sobre el caso.

La revelación del acosamiento por parte de Fiona ha arrojado nueva luz sobre la historia real detrás de la serie “Baby Reindeer”.

Producida, escrita y protagonizada por el comediante Richard Gadd, la serie se basa en su propia experiencia como víctima de acoso por parte de una acosadora serial llamada Martha Scott, inspirada en Fiona Harvey.

Declaración de acosadora

Harvey ha negado las acusaciones y ha afirmado que los hechos presentados en la serie fueron exagerados.

En una declaración al medio The Hollywood Reporter, declaró: “No soy una ‘acosadora convicta’. Nunca me han acusado de ningún delito, mucho menos me han condenado, menos aún me han declarado culpable y, por supuesto, nunca he estado en prisión por nada”.

La mujer de 51 años tiene la intención de emprender acciones legales contra Netflix y Richard Gadd, alegando que la serie la ha retratado injustamente. Harvey ha contratado al abogado inglés Chris Daw KC para presentar demandas tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.