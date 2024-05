Ivonne Montero rompe en llanto tras hablar de la operación a corazón abierto de su hija

Recientemente, la famosa actriz Ivonne Montero rompió en llanto al revelar que su hija de 10 años tiene que someterse a una cirugía a corazón abierto, una situación que sin duda mantiene preocupada a la famosa, quien aseguró que todo lo ponen en manos de Dios.

Según lo comentado, la pequeña Antonella enfrenta una condición cardíaca que requiere intervención quirúrgica, ya que esto le ayudará a mejorar su oxigenación, debido a que ella nació con una cardiopatía congénita, es decir, una frecuencia cardíaca anormal que se considera muy común en el nacimiento.

De esta manera, durante una entrevista realizada para el programa ‘Hoy’, la famosa reveló que le cuesta mucho habla con su hija sobre esta operación que se realizará en el mes de julio. No obstante, siempre le pide que ore a Dios para que todo salga bien.

“Tratamos de no hablarlo tanto porque evidentemente ella no quiere entrar a cirugía, pero pues yo le digo que es un proceso que tenemos que abrazar con mucho amor, agradecer y orar mucho. A Antonella, cuando hay oportunidad de tocar el tema, siempre le digo: ‘Plática con papá Diosito, mami, él es tu amigo’”, dijo la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 2′.

“Es un proceso difícil que a mí me cuesta. O sea, si a mí me cuesta expresarlo y hablarlo y siempre me quiebro al hablarlo”, afirmó.

Por otro lado, la famosa también explicó un poco lo que será el proceso al que se someterá la pequeña, señalando que los médicos deberán reconstruir la arteria pulmonar que se encuentra dentro de su corazón.

“Es una cirugía a corazón abierto y hay que volverla a reconstruir”, dijo, explicando además que no es la primera vez que Antonella pasa por este proceso.

“Su arteria se empezó a quedar pequeñita y esto está provocando al mismo tiempo una presión alta… En su momento cuando la reconstruyeron, pues está parchada con, valga la redundancia, con parches de animal y eso no crece y ella ya creció”, explicó.

Asimismo, en medio de lágrimas, Montero dijo que siempre es complicado para ella hablar de este tema, por lo que pide a las personas que no la juzguen, ya que no saben por lo que se encuentra pasando en el momento,

“Es mi chiquita. El amor, la esperanza, la buena voluntad. Siempre me quiebro. Mucha gente de repente me critica de: ‘ay, siempre se hace la víctima’. Es que no saben”, finalizó diciendo.