Maribel Guardia anuncia importante proyecto con Lucía Méndez ¿Se une a “Siempre Reinas?

Maribel Guardia anunció que se va de la obra de teatro “Lagunilla Mi Barrio” de manera temporal. El motivo por el que dejará el rol principal de la puesta en escena donde comparte créditos con Albertano, Alma Cero, Violeta Isfel, Los mascabrothers y Daniel Bisogno, es que se unirá a un proyecto con Lucía Méndez.

Maribel anunció la noticia en una entrevista con el programa “Hoy” en donde reveló que regresará a la puesta en escena para finales de año. La cantante de “Qué ricas son las papas” no anunció si otra taquillera actriz ocupará su lugar o será Alma Cero quien interprete su personaje.

Cabe recordar que Alma fue la encargada de suplir a Maribel las semanas que se ausentó tras el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, en abril de 2023.

¿Habrá Siempre Reinas 3?

La querida exconductora del programa “Muévete” no dio más detalles del proyecto que realizará con la archienemiga de Madonna, quien recobró popularidad tras su incursión en el reality show “Siempre Reinas”, en el que se vio envuelta en pleitos legales con Sylvia Pasquel y Laura Zapata.

El éxito de dicho proyecto de Netflix hizo que tuviera una segunda temporada, la cual no tuvo el impacto de la primera. Por lo que aún es incierto si haya tercera parte, y quiénes participarían en él.

No regresa “Muévete”

Maribel también reveló que el proyecto que grabó con Latin Lover para un programa similar al exitoso “Muévete”, no fue aprobado. Confirmó que a inicios de año grabó dicho proyecto pero que no recibieron ninguna retroalimentación por lo que entendieron que dicha emisión no saldrá al aire.

¿Entra Ana Bárbara a Lagunilla Mi Barrio?

Maribel Guardia respondió a Ana Bárbara, quien se negó a que la guapa actriz interviniera en el conflicto que la cantante de “La Trampa” tiene con su madre. Maribel dijo que son procesos que ella entiende y le envió todo su apoyo moral.

Cabe mencionar que Ana Bárbara había sido invitada a la puesta en escena “Lagunilla Mi Barrio” para suplir a Laura León el año pasado pero la cantante rechazó participar en el montaje porque la participación de “La Tesorito” consistía en un par de números.

De acuerdo con información del programa “Con Permiso” conducido por Juan José Origel y Martha Figueroa, Ana Bárbara habría pedido el papel principal, el cual dejará de hacer Maribel por unos meses, por lo que esta sería la oportunidad perfecta para que se una al montaje.