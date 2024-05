Martha Debayle roba protagonismo durante entrevista con elenco de ‘Bridgerton’

La nueva entrega de ‘Bridgerton’ se ha convertido en un éxito dentro de la plataforma de Netflix por el desarrollo de la historia de amor entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton; sin embargo, antes del estreno, algunas personalidades tuvieron la oportunidad de hablar con el elenco, entre ellos Martha Debayle, la cual generó diversas reacciones con su entrevista.

Martha Debayle es una famosa presentadora mexicana que ha destacado en diversas producciones, no obstante, en varias ocasiones fue señalada por los usuarios de redes sociales por sus polémicos comentarios contra ciertos temas de interés público.

Martha Debayle

Martha Debayle se roba protagonismo durante entrevista con elenco de ‘Bridgerton’

Ante el estreno de la nueva entrega de la popular serie, la empresaria mexicana compartió parte de su entrevista Nicola Coughlan y Luke Newton, resaltando por tomar el protagonismo durante su encuentro con los actores, haciendo referencia a una historia con su esposo.

“No tienen idea de los problemas en mi matrimonio que han sido causados por Bridgerton. Todo empezó en la segunda temporada. Literalmente le puse pausa y le dije: ‘Cariño, no puedo seguir, este matrimonio no puede funcionar’. Y él me dice: ¿Qué te pasa? y yo le dije: Cariño, llevamos 15 años casados y nunca más vamos a sentir lo mismo”, comentó.

Asimismo, Martha continuó al relacionar al personaje de Penelope con su infancia, señalando la forma en la que logró amarse y aceptarse desde un espacio de amor.

“En mi infancia, si hay algo con lo que me identifico contigo es que siempre me sentí invisible y cuando pasé por mi proceso de intentar entender cómo amarme a mí misma de verdad, creo que eso es algo que están pasando ahora muchas mujeres que pueden identificarse con Penelope”, agregó.

Como era de esperarse, la entrevista generó distintas reacciones en redes sociales, señalando a Martha Debayle por querer tomare el protagonismo sobre los integrantes del elenco de la serie de Netflix.