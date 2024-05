MasterChef Celebrity: Laura Bozzo revela el secreto de la juventud

MasterChef Celebrity, el popular reality show que muestra a las celebridades compitiendo para demostrar su destreza culinaria, llevó a cabo su episodio número 10 el pasado domingo 19 de mayo, en donde les tocó a los participantes enfrentarse en el desafío de ‘La Caja Misteriosa’, una prueba diseñada para evaluar su habilidad y creatividad, ya que los ingredientes estaban preseleccionados según la caja elegida.

En esta oportunidad, a Laura Bozzo le correspondieron ingredientes como: Pescado, tomate, lechuga y aguacate; una combinación que, al parecer, le resultó muy favorable, dado su reconocido talento para preparar platos con esta proteína. Durante la preparación, la peruana fue entrevistada y aprovechó el momento para compartir el secreto que la hace mantenerse joven.

“Amo este plato, es lo que yo más amo comer. Yo me guío solamente de mi paladar, de los olores, de mis recuerdos de la infancia. Toda mi vida he comido este pescado así”, inició diciendo.

“Yo como guacamole, porque el aguacate es mi secreto de la juventud. El aguacate tiene las propiedades más increíbles para limpiar todas las arterias, las venas, es milagroso”, señaló.

Laura Bozzo y Ferka tienen fuerte discusión

Durante el segundo reto de MasterChef Celebrity, Ferka y Laura Bozzo protagonizaron una fuerte discusión luego de que ambas desearan tener a Litzy como compañera para preparar un adobo, ya que debían trabajar en pareja. Finalmente, la cantante decidió unirse a Fernanda, formando así su equipo.

Mientras que la animadora peruana hizo notar su enojo frente a las cámaras y hasta decidió alejarse para poder tranquilizarse un poco, durante la entrevista Bozzo comentó que no se sentía muy bien al confiar en la gente equivocada.

“¿Por qué seré tan tonta? Soy una estúpida. Toda la gente que yo creo que me quiere me chavetea por la espalda, me duele mucho”, afirmó.