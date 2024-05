¿Quién es Naim Darrechi?, el influencer golpeado por Canelo Álvarez

El influencer Naim Darrechi se hizo viral en redes sociales recientemente, luego de que solicitara al boxeador Canelo Álvarez que le propinara uno de sus conocidos ‘Ganchos de Hígado’, por lo que, rápidamente el video tuvo gran impacto y curiosidad entre los internautas, sobre todo por saber quién es realmente este creador de contenido.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde se empezó a difundir el material audiovisual en el que se ve como Álvarez le propina un brutal golpe.

En varias oportunidades, Darriechi ya había desafiado al boxeador a enfrentarse al ring de una manera más profesional, pero no ha podido darse la oportunidad y, de hecho, en la descripción de la publicación, el joven deja en claro que no ha perdido la esperanza de que ese enfrentamiento se haga realidad. “Algún día tendré el honor de subirme al ring contigo Canelo”, indica.

¿Quién es Naim Darrechi?

Naim Darrechi es un joven que ha sido conocido por haber sido pareja de la influencer mexicana Yeri Mua, logrando una gran notoriedad con el paso del tiempo en sus redes sociales.

Nació el 28 de febrero de 2002 en Mallorca, España y, a sus 22 años de edad cuenta con más de 30 millones de seguidores en su cuenta oficial de TikTok, donde también se popularizó por su carrera musical, ya que ha lanzado varios sencillos y videos.

Darrechi inició su fama en México tras la polémica relación que tuvo con Yeri y, desde entonces ha continuado impulsándose en el país Azteca. En el año 2021, fue duramente criticado por promover las relaciones sexuales sin preservativo y sin consentimiento.

También fue acusado de abuso sexual por la ministra de Igualdad en España, Irene Montero, después de que admitiera en un video que mentía a sus parejas sexuales para no usar preservativo: “Les digo: Tú tranquila que soy estéril, me he operado para no tener hijos”.

Cabe resaltar que, el reciente video viral junto a Canelo, se debe a que Naim encontró al boxeador en un evento deportivo de golf que tiene por nombre ‘No Golf, no Life’ y llamó su atención con un cartel que decía: “Canelo cumple mi sueño… Dame un gancho al hígado”.