Sandra Itzel ya está legalmente divorciada de Adrián Di Monte, pero sigue el pleito legal entre ellos

Sandra Itzel reveló que desde el 7 de mayo está legalmente divorciada de Adrián Di Monte, sin embargo, el conflicto entre ellos continúa debido a los procesos legales que emprendieron contra el otro.

El actor cubano la denunció hace un par de semanas por violencia familiar, por lo que las autoridades tomaron acciones cautelares para comprobar que efectivamente hubo algún tipo de violencia.

Sandra Itzel acusó a Adrián Di Monte de sacar provecho de las leyes que se crearon para proteger a la mujer y los niños en situaciones de abuso, perpetrados mayormente por hombres.

Sandra Itzel demandó a Adrián Di Monte, pero no puede revelar más detalles al respecto

En el programa “De primera mano”, Sandra Itzel volvió a explicar que ella no quería llegar a estas instancias, solo que Adrián Di Monte le concediera el divorcio para poder seguir con su vida.

Asegura que gracias a todo lo que ella hizo, aceleró ese proceso y finalmente puede decir que está separada. Señaló que su ex, que decía que también buscaba separarse de ella, nunca se presentó ante el juez para terminar antes con todo.

“Esto no se trata de buscar culpables, si no de hacer justicia”, dijo Sandra Itzel sobre el proceso legal que inició en contra de Adrián Di Monte y que por recomendación de sus abogados no puede dar detalles para no entorpecerlo.

La actriz les aconsejó a las mujeres que denuncien a sus agresores porque ellos nunca dudaron en hacerles daño y hacerlas quedar mal. Se tardó mucho en comprender eso, pues incluso sus abogados insistían en que debía denunciar a su exesposo, no obstante, ella se cegó y creyó que la situación sería diferente.