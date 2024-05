Sebastian Yatra sorprende a sus fans con impresionante cambio físico

El cantante colombiano, Sebastián Yatra, ha dejado impactados a sus fans con su asombroso cambio físico.

A sus 29 años de edad, Yatra apareció en la portada de la prestigiosa revista masculina Men’s Health España, donde lució su nueva imagen y compartió detalles sobre el proceso que lo llevó a transformar su cuerpo.

Durante la entrevista para Men’s Health España, Yatra reveló las principales razones de su cambio: “Verme mejor con la ropa, quedar mejor en las fotos y no sentir estrés por ello. Cuando me veo bien, me siento bien anímicamente y, cuando uno está bien físicamente, andas como con el paso un poco más animado”

Además de mejorar su apariencia con la ropa y lucir mejor en las fotos, Sebastián también destacó el impacto positivo que tuvo en su salud mental.

Al sentirse bien físicamente, experimenta una mayor animación y fortaleza mental. Su transformación no se trata solo de lucir bien, sino también de sentirse bien consigo mismo.

Proceso de transformación

Para lograr su impresionante cambio físico, el colombiano contó como siguió una rutina de entrenamiento diseñada por el experto en fitness Aarón Santos que, según sus palabras, consiste en:

“entrenamiento de fuerza, cardio, disciplina casi espartana y una alimentación libre de ultraprocesados, rica en proteínas e hidratos de carbono y grasas de calidad”.

Además, recibió el apoyo de su nutricionista y deportólogo en alto rendimiento, Roberto Oliver. Durante el proceso, el cantante perdió aproximadamente siete kilos y logró cambiar significativamente su composición corporal.

También mencionó que durante su proceso logró reducir el perímetro de su abdomen en unos 10 centímetros, lo que indica una disminución de grasa abdominal. Además, aumentó el perímetro de su brazo en tres centímetros, logrando una mayor definición muscular y un incremento en masa magra.

Por otro lado, el colombiano expresó su orgullo consigo mismo: “En un momento dado pensé: ‘Si no me pongo las pilas de verdad y hago algún cambio, va a ser un desastre esta portada’. Y, gracias a Dios, me pude encarrilar de nuevo”