“Todo pasa por algo”, Christian Nodal rompe el silencio sobre su ruptura con Belinda

Christian Nodal, quien es uno de los referentes más importantes de la música regional mexicana, ha comenzado a hablar abiertamente de ciertos temas de su vida privada, por lo cual decidió comentar algunos detalles de sus relaciones pasadas, enfocándose en la que sostuvo con Belinda, con la cual llegó a comprometerse, no obstante, repentinamente decidieron terminar su relación de manera definitiva.

Los artistas mantuvieron una relación entre 2020 y 2022, la cual se volvió bastante mediática por lo que decidieron compartir en eventos públicos y redes sociales; como resultado, su ruptura generó diversas reacciones de parte de sus seguidores, mismos que especularon sobre los motivos de la polémica separación.

Christian Nodal rompe el silencio sobre su ruptura con Belinda

Durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el intérprete de “Adiós amor” habló de su ruptura con Belinda, comentando las situaciones que tuvo que afrontar como parte de los motivos que los llevaron a separarse.

“Trascendió a cosas que sí me hicieron mucho daño, pero todo pasa por algo en la vida, ¿sabes? Yo entendí muchas cosas que quiero que nunca se repitan, ¿me entiendes?, ya entendí que nunca más volver a hacer”, dijo.

El cantante hizo hincapié en las heridas que dejó su relación pasada, por lo cual declaró que espera no volver a pasar o experimentar una situación similar en el ámbito amoroso.

Por otro lado, Nodal habló abiertamente de su experiencia como papá, señalando que ha sido una de las mejores etapas en su vida, ya que lo ayudó a complementarse.

“Me sentí lleno, me sentí la persona más llena de amor que he conocido en la vida. Estaba acostumbrado a una vida solitaria, muy rápida, de aquí pa’ allá. A veces uno se pone a pensar: ¿Qué estoy construyendo? entonces, me ayudó mucho en todos los aspectos, la veo y me siento lleno”, añadió.