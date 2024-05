Critican la portada del nuevo disco de Carín León: Este es el motivo

Carín León, se encuentra en medio de críticas debido a la portada de su próximo álbum titulado “Boca Chueca Vol. 1″. La imagen ha generado controversia entre sus seguidores, quienes la han calificado de “diabólica” y han expresado sus opiniones sobre su significado.

El álbum consta de 19 canciones que fueron creadas durante las giras de conciertos y los numerosos viajes en avión del cantante. Además, cuenta con colaboraciones de destacados artistas como Kane Brown, Leon Bridges, Pepe Aguilar y Panteón Rococó.

Una vez que León compartió la portada en su cuenta de Instagram, sus seguidores expresaron sus opiniones sobre el diseño. Algunos criticaron al cantante por supuestos pactos con el diablo, mientras que otros intentaron descifrar el significado de la portada por sí mismos.

A pesar de las críticas, hubo quienes salieron en defensa de la portada y argumentaron que era una obra de arte con un significado más profundo. Consideraron que la portada era una expresión artística que buscaba transmitir un mensaje más allá de su apariencia inicial.

Respuesta de León

Ante las críticas recibidas, Carín decidió responder a través de un comentario en su publicación. El cantante reconoció:

‘’Sabía que esta portada generaría una opinión dividida y mucha gente no lo entendería, pero me llaman oveja a mi cuando ustedes se creen todas las estupideces que ven en internet y uno no puede expresar miedos y dolor en una puta portada ni lo que genera en un artista el 🦁“demonio” que se vuelve el ojo público?’’

Y siguió: ‘’Ojalá fuera un pacto pa no pegarme las putizas que me pegó trabajando y viajando. Si está portada te produce un sentimiento incómodo esos ya son Tus demonios no los míos.’’

‘’Hay muchísimo más amor en esta portada que en todos esos comentarios, se la llevan jodiendo al prójimo en internet criticando a todo mundo, vaya amor al prójimo 👏 y para toda la gente que le ha dado amor gracias por todo y por apoyar este proyecto que para mí es de los más ambiciosos e importantes los quiero un chingo! 🔥'’, concluyó

Además, en una entrevista con ‘Billboard’, Carín León también destacó que la portada representa sentimientos:

“Todos los temores que se vienen arrastrando desde antes. Todo eso contribuye mucho a la música y al arte que estamos haciendo hoy en día y que estamos haciendo todos los artistas’