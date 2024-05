“Es ovio que pasó algo”: el primer encuentro entre Thalí y Lupillo está lleno de tensión y los fans lo notaron

Han pasado 48 horas desde que terminó La Casa de los Famosos 4. Los participantes que llegaron a la final apenas retoman la normalidad de sus vidas, después de estar confinados durante cuatro meses en el reality show de Telemundo. Lupillo Rivera, el tercer lugar, se reencontró con su familia y de manera sorpresiva también lo hizo con alguien a quien todavía no esperaba ver: Thalí García.

No la ha visto en persona, pero sí por videollamada. La actriz mexicana de 34 años sorprendió a Lupillo al conectarse a su live, cuando este ofrecía una entrevista para el Show de Piolín. El cantante estadounidense quedó impactado, como en una especie de shock cuando vio la cara de su amiga.

La cuenta de X de La Comadrita subió más de nueve minutos de este reencuentro, que es de los más esperados desde que Thalí salió de La Casa de los Famosos 4, cuando ella misma abandonó el reality.

Durante la interacción la sensación es tensión por parte de Lupillo, quien parece no querer decir algo que suelte información que se mantiene en secreto. Para poder aguantar, el cantante mira hacia la cámara, sonríe y no dice nada. Es Thalí la que constantemente habla sin parar.

Después de cinco minutos, Lupillo aclara, políticamente, que él siempre supo que Thalí tiene una familia y que nunca intentó algo más allá de una amistad con la actriz. Sin embargo, los fans no duraron en opinar según el lenguaje corporal que ambos demostraron en la entrevista.

“Es obvio que pasó algo”, “Lupillo no la esperaba ver y no sabe qué decir”, “Thalí habla por él para que no se le salga una imprudencia”, fueron algunos de los comentarios de los fans.