¿Es recomendable tatuarse la cara? La opinión de Christian Nodal sobre esta acción

¿Se arrepiente de los tatuajes? En el medio de rumores de separación con Cazzu, Christian Nodal se ha encargado de darle todo el protagonismo a los tratamientos para borrarse la tinta que se puso en el rostro. El cantante mexicano ahora pareciera mostrar cierto arrepentimiento de haberse tatuado la cara, quizás sea por lo doloroso que resultan las sesiones en las que se los quitan.

Aunque no esté del todo arrepentido por haberse tatuado la cara, Christian Nodal dice que paga un precio caro por sus decisiones. Sin embargo, celebra que en su momento lo hizo porque simplemente le nació.

“Pasa que yo tengo un contexto y es importante, yo he hecho todo lo que he querido, lo que me ha nacido en el corazón. Lo de los tatuajes en la cara hoy yo pago el precio, yo tengo que ir a una sesión me meten ahí latigazos en la cara para borraremos, no me gustan estéticamente, fue una etapa en mi vida”, dijo el ex de Belinda, según reseña Milenio.

“Sí, duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones. Pero hacen unas llagas muy dolorosas, en la piel se hacen como unas bolas, bolsitas como de agua, como si te quemaras básicamente. Yo uso sombreros, el sudor, las luces del escenario, no tengo tiempo para la sanación, ahí con el tiempo se han ido borrando un poquito más”, añade El Forajido.

Christian Nodal había dicho a mediados del 2023, que sus intenciones de quitarse la tinta del rostro era para que Inti, su hija, lo conociera sin tatuajes en la cara.

“Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita, ¿Entiendes? Más limpio, ya pasó una etapa mía, muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, en su momento, me nació y gracias a Dios los tatuajes se quitan, todo tiene solución”, reveló