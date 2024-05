Fin de la relación entre Ferka y Jorge Losa: ¿Cuáles fueron las razones?

Después de participar en el reality show, Ferka y Jorge Losa confirmaron su relación sentimental, generando especulaciones sobre su autenticidad. Surgieron rumores de que el romance era solo una estrategia para obtener más tiempo dentro del concurso.

Sin embargo, Jorge Losa expresó públicamente su amor por Ferka a través de un videoclip de la canción viral “Pégate pa mí”, demostrando que su relación era genuina.

Sin embargo, recientemente en una entrevista para Televisa, Losa anunció que él y Ferka habían decidido poner fin a su relación. Atribuyó su decisión a un momento personal complicado y la necesidad de hacer una pausa para reflexionar sobre su vida.

Así mismo lo dijo: “A veces te descuidas a ti en la vida, y si no haces un stop, respiras y te das un break de decir ‘espérate, ¿dónde estoy? ¿quién soy? ¿hacia dónde voy? ¿qué me está pasando?’ y no haces eso, es peor, porque el día de mañana va a explotar”.

Además, aunque fue Jorge quien tomó la decisión, afirmó que aún tiene un profundo cariño por Ferka:

“Esa mujer es una mujer maravillosa, es una mujer increíble con todas las letras mayúsculas de la palabra y la quiero muy bien y bonito. Yo jamás haría algo que no le pueda sumar, pero tenemos que cuidarnos siempre todos”.

Respuesta de Ferka

Aunque Ferka no ha hablado públicamente sobre su ruptura, ha compartido una serie de mensajes en sus redes sociales que algunos interpretan como indirectas hacia su expareja, Jorge Losa.

“Ausencia eres, olvido serás” y “El que ama, nunca pierde. El fin”, publicó la actriz el pasado 15 de mayo en sus historias de Instagram, donde, días antes, también causó revuelo al publicar una imagen en la que se leían las opciones para seleccionar su estado civil: soltero, casado o entrenando, esta última fue la elegida por Ferka.