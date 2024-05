Madison Anderson y Pepe Gámez se comprometen: Así fue la tierna publicación donde informaron su compromiso

La ex Miss Universo Puerto Rico ,Madison Anderson, ganadora de La Casa de Cristal , con Pepe Gámez. Telemundo. Hato Rey. Metro PR 27 de abril de 2023

Madison Anderson y Pepe Gámez han dado un emocionante paso en su relación durante su viaje a Grecia.

La pareja decidió comprometerse y compartió la noticia con sus seguidores a través de una tierna publicación en las redes sociales, dejando claro que están listos para llevar su amor al siguiente nivel y convertirse en marido y mujer.

Durante su estancia en Grecia, Gámez preparó una romántica sorpresa para Anderson. Durante una sesión de fotos, con un impresionante paisaje de fondo, Pepe se arrodilló y le entregó el anillo de compromiso a Madison.

El momento fue capturado en un álbum de fotografías que la pareja compartió en sus cuentas de Instagram, mostrando la felicidad y emoción del momento. Madison no pudo contener su emoción y rápidamente aceptó la propuesta de Pepe.

En su publicación, expresó su amor y alegría al decir: “¡El ‘sí’ más fácil que he dicho! No puedo esperar a pasar para siempre contigo. Te amo tanto mi amor! Y Cómo me dijiste ,Siempre seamos una relación de tres. Tu, yo y Dios en el centro”

La noticia rápidamente se difundió, generando una ola de felicitaciones y buenos deseos tanto de sus fanáticos como de famosos. Personalidades como Carlos Adyan, Giselle Blondet, Alicia Machado y Samira Jalil expresaron su alegría y enviaron mensajes de enhorabuena a la pareja.

Estas dos celebridades se conocieron durante su participación en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”. Aunque ambos estaban en relaciones separadas en ese momento, la química entre ellos era innegable.

Después del programa, se les vio juntos en varias ocasiones y finalmente confirmaron su relación sentimental en agosto de 2023. Desde entonces, han fortalecido su vínculo y han compartido momentos significativos en su viaje como pareja, culminando ahora con su compromiso en Grecia.

Reacción del público en redes sociales