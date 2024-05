Mauricio Islas toca el tema de su supuesto romance con Niurka Marcos, ¿Qué dijo?

Hace un tiempo Niurka Marcos reveló que tuvo una aventura con Mauricio Islas cuando trabajaron juntos hace 20 años en la obra “Aventurera”, y pese a que aún seguía casada con Juan Osorio.

La noticia no tardó en replicarse en varios medios, pero el actor no había dicho nada sobre ese escándalo hasta ahora, puesto que en el programa “De primera mano” le preguntaron si era cierto lo que dijo la vedette.

Mauricio Islas dijo que él quería y respetaba mucho a Niurka Marcos, pero ese era un tema del cual no hablará nada porque siente que no le corresponde, especialmente, no después de tanto tiempo.

¿Mauricio Islas confirma indirectamente que sí tuvo una aventura con Niurka Marcos?

“Yo no tengo nada qué hablar, ese es un tema muy personal de Niurka, yo la quiero mucho, la respeto mucho, me cae increíble, trabajamos muy a gusto en ‘Aventurera’ y todo el rollo, eso es un tema que le tienen que preguntar a ella”, expresó Mauricio Islas con una sonrisa.

Además, el también conductor resaltó que han pasado más de veinte años y esa era otra etapa en su vida, tanto así que considera que su excompañera de trabajo no era tan polémica como ahora.

“Ella se ha vuelto muy polémica, hace muchísimos años no era así de polémica, creo que ha encontrado su personalidad, eso sí, siempre ha sido una mujer de frente, una mujer entregada y yo la respeto mucho, la quiero mucho y listo, yo no tengo nada más que decir”, sentenció Mauricio Islas.

No obstante, nunca negó rotundamente que no hubiera tenido un romance con Niurka Marcos cuando ella todavía seguía casada con Juan Osorio, por lo que muchos creen que lo que dijo la actriz sí es cierto.