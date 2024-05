Nicola Porcella niega haber tenido un plan romántico con una modelo peruana

“Flavia es muy amiga mía hace muchos años, la quiero muchísimo, quiere abrirse camino en México (…) Si hubo beso, no hubo beso”, dijo Nicola Porcella.

Hace unos días, el exparticipante de ‘La casa de los famosos’ fue fotografiado con la modelo llamada Flavia Laos en un centro nocturno del país norteño, donde parecía haber intercambiado besos con la joven, pero: ¿Será cierto que llegaron a algo más?, sigue leyendo.

El actor actual de “El amor no tiene recetas” aseguró que no hubo tal acercamiento y que está soltero en respuesta a las imágenes que se difundieron en las redes sociales. Además, estaban entre amigos; incluyendo a la propia Wendy Guevara.

“Flavia no me estaba besando la verdad hasta risa me da, a Flavia yo la quiero muchísimo. Yo dije, tenía que ser mi prensa”, aseveró.

¿Se besaron?: esto opinaron los internautas

De inmediato en redes sociales comenzó a resonar la noticia y algunos fans dejaron sus opiniones.

“Nicola y Flavia harían linda pareja”, “qué casualidad se enamoró la interesada como sea en entrar a las novelas de México”, “Está muy borroso. Por el ángulo del vídeo, si pudo ser que le habló algo cerca por el ruido. Al final se ve su cara apartada de la chica, agregaron algunos seguidores en YouTube.

Expareja de Nicola Porcella se pronuncia

Francesca Lazo, quien es la madre del único hijo del peruano, habló con América Hoy sobre los más recientes comentarios de su expareja, quien al parecer sostiene una relación con Flavia Laos, y ella expresó:

“En esta oportunidad no voy a poder contestar a tus preguntas, seguro es sobre Nicola, y la verdad que por el momento prefiero no hablar nada”, fue la respuesta de la expareja de Porcella.

“Siempre se lo he deseado [que le vaya todo bien], y esta no es una excepción”, agregó.