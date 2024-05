¿Por qué Sebastián Rulli y Angelique Boyer no quieren vivir juntos? El actor argentino cuenta la verdad

Pocas parejas del mundo del espectáculo se ven tan sólidas como Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Tienen 10 años juntos y siempre que aparecen en una foto o en una entrevista cada uno se derrite por el otro. Resulta extraño para sus fans que después de todos estos años de relación todavía no vivan juntos.

Disfrutan mucho del mundo, ya que cuando tienen un tiempito libre se escapan para algún viaje. En los últimos años han trabajado en las mismas producciones, lo que hace que también pasen mucho tiempo en compañía. Pero cuando llega la hora de irse a casa, cada uno toma un rumbo diferente.

¿Por qué? El mismo actor argentino cuenta cómo funcionan el mecanismo de la relación exitosa que llevan 10 años cosechando.

“Ella llega a su casa, yo llego a la mía y todos estamos muy contentos. Está la casa de ella, mi casa y nuestra casa. Cuando trabajamos nos vemos menos que cuando no trabajamos”, inicia Sebastián Rulli en un diálogo con “El Gordo y la Flaca”, según reseña Milenio.

Los entrevistadores fueron más arriba y, como cualquiera podría imaginar al ver a una pareja que lleva 10 años, les preguntaron si están pensando en matrimonio. Angelique respondió y de inmediato silenció el sonido de las campanas de la iglesia.

“Nosotros no creemos en el matrimonio como documento entonces yo creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos pero no hay prisa. Su casa es mi casa, mi casa es su casa, todo lo compartimos, compartimos absolutamente todo, pero si creo que es un siguiente paso que vamos a dar con el tiempo necesario, no hay prisa”, dijo Angelique.