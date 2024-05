Una actriz española aprovechó un error de precio para comprar un Mercedes Benz en menos de 70 mil pesos

La actriz y modelo Raquel Martínez se volvió viral en redes sociales al lograr adquirir un lujoso automóvil a un precio extraordinariamente bajo.

La modelo trans logró adquirir el dicho Mercedes Benz a un precio de 68.519 pesos. Este valor está considerablemente por debajo del precio real del vehículo.

Según lo publicado hace unos días por ‘Mami Ra’, como se hace llamar en su perfil de ‘X’, el costo del vehículo en el portal web, era de casi 70 mil pesos, cuando el precio real por el modelo AMG A 35 4MATIC, es de 89 mil 500 dólares, alrededor de 1 millón y medio de pesos mexicanos.

Sin embargo, luego de que Raquel publicara su deseo de comprar el auto en el valor ofertado, le llovieron una serie de críticas, por lo cual pidió respeto a su proceso de defender sus derechos.

Ante esta situación, Martínez decidió presentar su caso ante la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) con la esperanza de que la compañía automotriz respete el precio anunciado y le permita hacerse con el automóvil a ese valor.

Respuesta de Martínez

“…No es culpa mía ver un precio online, sea cual sea el precio, no es delito ir a un concesionario… a preguntar por esta oferta que la página oficial lanza, ni que se me explique que podría exigir ese precio a la marca. Eso no excusa los insultos sobre mi identidad por parte de gente que no tiene la menor idea”, escribió la concursante drag en sus redes sociales.

¿Quién es Raquel Martínez?

Raquel es una actriz y modelo trans originaria de Sevilla, España. Desde temprana edad, demostró su pasión por las artes escénicas y participó en diversos proyectos en su país natal antes de buscar nuevas oportunidades en Italia y México.

Además, alcanzó un logro histórico al convertirse en la primera mujer transgénero en participar en una telenovela mexicana llamada “Los pecados de Bárbara”.

Su interpretación del personaje de Odaya cautivó al público y la consolidó como una actriz talentosa y valiente. Además de su destacada carrera en la actuación, Martínez ha sido jueza en el popular programa de televisión “La Más Draga”.