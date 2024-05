Chance Peña planea conquistar al público de México

El cantautor Chance Peña se emociona al anunciar que durante agosto y septiembre será el acto de soporte de la gira “Payback” de KALEO. Las fechas inician el 25 de agosto en Bend, Oregón, y terminará en Asheville, Carolina del Norte el 24 de septiembre.

Además de esto tendrá varias participaciones en festivales alrededor de Estados Unidos, es parte del cartel en el Summerfest, que se llevará a cabo en junio en Milwaukee. Pickathon y Outside Lands en agosto, y del Pilgrimage Music & Cultural Festival en septiembre.

Chance estará tocando las favoritas de sus seguidores, incluyendo su nuevo sencillo “the mountain is you” que ya tiene más de 2 millones de reproducciones a nivel global. Esta canción sirve como una muestra clara de la manera en la que el artista puede hacer música que sale de su corazón y se mantiene en los oídos de sus seguidores.

Este es el seguimiento de “i am not who i was”. Su lanzamiento anterior ha logrado más de 157 millones de reproducciones a nivel global, y logró posicionarse en tres listas de Billboard (Hot Alternative Songs, Hot Rock Songs y Hot Rock & Alternative Songs) y recibió apoyo del otro lado del mundo por parte de Jack Saunders de la BBC.

Este lanzamiento también se dio en medio de un gran momento para el artista, ya que “In My Room”, que se incluye en su EP Lovers to Strangers, ha conseguido más de 310 millones de reproducciones en Spotify, Apple Music y YouTube, y más de 5 billones de reproducciones en TikTok, generando más de 2 millones de creaciones de video. Todo esto previo a la gira que realizó junto a David Kushner alrededor de Norteamérica, incluyendo una presentación en el Festival de Música de Bonnaroo.

Con sólo 24 años de edad, Chance Peña puede ser uno de los veteranos más jóvenes de la música actualmente, ya que es un cantante de soul folk que ha estado haciendo y tocando música por más de una década. Chance nació y creció en Tyler, Texas, y ahora se ubica en Los Ángeles, en donde compitió a los 15 años en The Voice, y desde entonces ha producido un sonido que está lleno de emoción sin restricciones y una autenticidad que no se encuentra fácilmente.

Esa manera de hacer música lo ha llevado a lugares increíbles incluyendo un deal de publishing siendo muy joven, trabajando junto a John Legend escribiendo “Conversations In The Dark”, que posteriormente se convirtió en un disco de oro. Con el lanzamiento de Lovers to Strangers, un disco completamente producido por él mismo. Chance busca ubicarse como un referente en la crónica de la vida y el romance de un joven de veintitantos, conectando con una gran audiencia en todo el mundo. “Espero que estas canciones ayuden a alguien”, cuenta Chance, “y que sean lecciones aprendidas que puedan ayudarles con situaciones de su propia vida”.