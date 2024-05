El dúo ganador del Grammy Twenty One Pilots lanza su muy ansiado nuevo álbum ‘Clancy’ en el día de hoy, a través de Fueled By Ramen. Para celebrar el lanzamiento, el dúo de Tyler Joseph y Josh Dun convocó a sus fans en su canal de YouTube anoche en una transmisión especial en vivo en donde estrenaron los videos oficiales de cada canción de Clancy.

Twenty One Pilots celebrarán la salida de Clancy esta noche con un show especial en el Newport Music Hall de su ciudad natal de Columbus, Ohio, y harán una ‘Fan Premier Exhibit’ gratuita en Columbus el fin de semana, en el Ohio State Bookstore, abriendo el archivo y mostrando artículos coleccionables de su historia. La banda anunció también eventos sorpresivos en tiendas durante la semana del lanzamiento, en las ciudades de Londres, Sydney, Melbourne y Brisbane, que abrirán sus puertas a los fans este fin de semana.

Twenty One Pilots estrena su esperado álbum ‘Clancy’ (Cortesía)

Co-producido por Joseph y Paul Meany, ‘Clancy’ marca el capítulo final de una narrativa de una década en múltiples álbumes, introducida en el primer trabajo de la banda de 2015, BLURRYFACE. En la ambiciosa colección se destacan las canciones ya lanzadas “The Craving (single version)”, “Backslide”, “Next Semester” y “Overcompensate”; este último llegó al puesto número 1 del chart de Alternative Radio, convirtiéndose en el undécimo número 1 en ese formato, invitando a los oyentes al mundo inmersivo de “Trench”.

Antes del lanzamiento de Clancy, Twenty One Pilots tocaron las nuevas canciones y algunas favoritas de los fans en una serie de shows íntimos con entradas agotadas en las ciudades de Nueva York, México, Londres y Berlín.

Twenty One Pilots celebrarán el lanzamiento de ‘Clancy’ con la gira The Clancy World Tour, la más importante que encabezan a la fecha, que comenzará con dos noches en el Ball Arena de Denver, Colorado. Producida por Live Nation, la gira atravesará Norteamérica hasta el otoño boreal, siguiendo con fechas en Nueva Zelanda, Australia, Europa y Reino Unido. En 2025, la gira llegará también a Latinoamérica.

Además, la RIAA le otorgó a Twenty One Pilots 20 nuevas certificaciones de platino y oro por canciones y álbumes de su catálogo, como “Stressed Out”, “Heathens”, “Ride”, “We Don’t Believe What’s On TV”, “Polarize”, “Doubt”, “Guns For Hands” -platino-, “Levitate”, entre otros.

Con más de 33 millones de reproducciones en todo el mundo y más de 3 millones de entradas vendidas en giras internacionales, el dúo de Columbus, Ohio, integrado por Tyler Joseph y Josh Dun, se ha consolidado como una de las bandas más exitosas del siglo XXI, además de haber redefinido el sonido de una generación.